به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ران ریگان» فرزند «دونالد ریگان» رئیس جمهور اسبق آمریکا معتقد است که اگر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزد شود قطعا هواداران «دونالد ترامپ» به وی رای می دهند و پوتین در مقابل نامزدهای دموکرات رئیس جمهور آمریکا می شود.

ران ریگان در مصاحبه با ام اس ان بی سی، در این رابطه گفت: اگر ما فقط به جایگاه مردمی ترامپ نگاه کنیم آنها ولادیمیر پوتین را به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب می کنند. اگر ترامپ، پوتین را دوست داشته باشد، هواداران ترامپ نیز قطعا پوتین را دوست خواهند داشت.