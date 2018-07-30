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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۱

سخنگوی اشتاین مایر:

زمان دقیق سفر اردوغان به آلمان تعیین نشده است

زمان دقیق سفر اردوغان به آلمان تعیین نشده است

سخنگوی رئیس جمهوری آلمان با اشاره به سفر رئیس جمهوری ترکیه به این کشور اظهار داشت که هنوز زمان دقیق این سفر مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری آلمان با اشاره به اخبار روز گذشته مبنی بر سفر قریب الوقوع «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به این کشور اعلام کرد: هنوز تاریخ دقیق سفر اردوغان به آلمان مشخص نشده است. 

مجله بیلد آلمان گزارش داده بود که رئیس جمهوری ترکیه قرار است در ماه سپتامبر راهی برلین شود. 

سفر رئیس جمهوری ترکیه به آلمان تنش هایی را در محافل سیاسی این کشور ایجاد کرده است. سیاستمداران احزاب دولت ائتلافی از سفر اردوغان به آلمان حمایت کرده، اما حزب سبز آلمان خواهان ممانعت از ورود رئیس جمهوری ترکیه به این کشور شده است.

کد مطلب 4361082
شقایق لامع زاده

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