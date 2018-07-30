السیسی به صهیونیست ها اطمینان خاطر داد؛ امنیت شما به خطر نمی افتد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر روز گذشته در کنگره جوانان این کشور مدعی شد که «فرصتی عظیم برای صلح» ایجاد شده و از افکار عمومی اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کنند.

وی در ادامه اعلام کرد که از تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی قدس شرقی و عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال ۱۹۶۷ حمایت می کند. السیسی خطاب به اسرائیلی ها گفت: افکار عمومی در اسرائیل، فرصتی عظیم برای ایجاد صلح است.

رئیس جمهوری مصر همچنین به اسرائیلی ها اطمینان خاطر داد که این راهکار قرار نیست امنیت یا ثبات آنها را تحت الشعاع قرار دهد. رئیس جمهوری مصر به طرح صلح آمریکایی موسوم به توافق قرن هم اشاره کرد و گفت: این یک تعبیر رسانه ای است و تعبیر سیاسی نیست.

السیسی با بیان اینکه کشورش تلاش می کند عامل مثبتی در جریان حل پرونده نزاع فلسطین و اسرائیل باشد افزود: تلاش می کنیم مصالحه فلسطینی ایجاد شود تا یک گروه نمایندگی مذاکرات فلسطین با اسرائیل را برعهده بگیرد و نمی توانیم چیزی را بپذیریم که مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین آن را نمی پذیرند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که رئیس جمهوری مصر و عباس کامل رئیس سازمان اطلاعات این کشور دیروز در قاهره با رئیس صهیونیست کنگره جهانی یهودیان دیدار کرده بودند.

کنگره جهانی یهودیان یک سازمان بین المللی یهودی است که در سال ۱۹۳۶ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن «ضمانت بقای ملت یهود و تقویت وحدت آن» بوده است. این سازمان یکی از ستون های اصلی حمایتی از صهیونیسم و تشکیل دولت اسرائیل به قیمت اشغال اراضی فلسطینی به شمار می رود.