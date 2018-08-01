وزیر کار وارد دامغان شد/ افتتاح پروژه و حضور در شورای اداری

حسین حاجی بگلو در حاشیه ورود وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی کابینه دوازدهم در دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ربیعی پس از ورود به شهرستان و استقبال مسئولان، به ۳۰ کیلومتری شمال این شهرستان عزیمت و در آیین افتتاح پروژه بزرگ تفریحی گردشگری منادیان دوستی واقع در محور مواصلاتی دامغان- چشمه علی شرکت کرد.

وی تصریح کرد: این پروژه تفریحی گردشگری در زمینی به مساحت ۲۵ هزار متر مربع و با هزینه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان که از سال ۹۳ عملیات اجرایی آن آغاز و در سال ۹۶ به پیشرفت و سرعت اجرای پروژه افزوده شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار دامغان خاطر نشان کرد: پروژه تفریحی گردشگری دارای هفت سوئیت، ۳۵ آلاچیق، رستوران سنتی با ۲۰۰ متر مربع زیر بنا، آشپزخانه مرکزی، فضای بازی کودکان، فضای ورزشی ویژه جوانان، نمازخانه و سرویس بهداشتی است.

وی اضافه کرد: شرکت در سومین جلسه شورای اداری دامغان در سال جاری در محل افتتاح پروژه تفریحی گردشگری و سخنرانی در جمع مسئولان از دیگر برنامه های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دامغان است.

بازدید از استخر سرپوشیده در حال ساخت کارگران دامغان

حاجی بگلو به آخرین برنامه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دامغان اشاره داشت و افزود: ربیع بازدید از مجموعه استخر سرپوشیده کارگران را در برنامه خود دارد، این استخر در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و با زیر بنای یک هزار و ۸۰۰ متر مربع شامل تاسیسات، سونا، جکوزی، استخر سرد، فست فود، کافی شاپ، و محل استراحت است.

وی اضافه کرد: برای ساخت این پروژه که در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد سه میلیارد تومان و از محل اعتبارات ملی تامین و تا شهریور امسال به بهره برداری خواهد رسید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار دامغان تصریح کرد: در شهرستان ۳۷ واحد معدنی وجود دارد که از این تعداد ۳۵ واحد فعال و یک هزار و ۶۰۰ نفر در آن‌ها مشغول به فعالیت هستند.

وی خاطر نشان کرد: در دامغان یک هزار و ۳۰۰ نفر کارگر در واحدهای تولیدی و صنعتی فعالیت دارند.

وی تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری در دامغان را ۳۰۰ نفر بیان و افزود: بر اساس آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار ایران شهرستان دارای سه هزار نفر بیکار دارد.

حاجی بگلو گفت: دامغان دارای پنج هزار و ۱۵۳ نفر بازنشسته، مستمری بگیر، بازمانده و کار افتاده است که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.