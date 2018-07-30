به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ساسان کاظمینژاد از توقف فرآیند نوسازی کامیونها، کشندهها و اتوبوسهای فرسوده در وزارت نفت خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبهای که ۲۰ خرداد ماه امسال از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، اجرای طرح جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن با سن بالاتر از ۳۵ سال و طرح جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی با اتوبوسهای پایه گازسوز که از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت دنبال میشد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس بند ۲۱ همین مصوبه، همه قراردادهای منعقد شده از قبل به قوت خود باقی میماند، ادامه داد: به این ترتیب، برنامه جایگزینی ۸۲۴۰ کامیون و کشنده که قراردادهای آن پیش از این منعقد شده است عملیاتی میشود و امیدواریم این قرارداد که بخشی از آن هم اجرا شده، تا پایان امسال به طور کامل به اجرا درآید. همچنین در بخش جایگزینی اتوبوسهای فرسوده دیزلی ۲ قرارداد برای تامین اتوبوسهای پایه گازسوز (جمعا به تعداد ۱۰۴۴ دستگاه) امضا شده که این قراردادها در مرحله ابلاغ است و به این ترتیب، بیش از هزار دستگاه اتوبوس پایه گازسوز نیز جایگزین اتوبوسهای دیزلی فرسوده خواهد شد.
مدیر بخش حملونقل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت درباره واگذاری این ۲ طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تصمیم اخیر دولت که سازوکار آن در حال تدوین است، این طرحها با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ارائه تسهیلات به صاحبان وسایل نقلیه اجرایی خواهند شد.
به گزارش مهر، پیش از این، طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده (بالای ۱۰ تن دارای سن بالاتر از ۳۵ سال) با هدف ارتقای کارآیی و پیمایش کامیونهای فرسوده گازوئیلی، ارتقای حملونقل بار جادهای و کاهش مصرف سوخت و آلودگیهای محیطی متناظر در دستور کار وزارت نفت قرار داشت. میزان صرفهجویی در طول دوره اجرای این طرح ۹.۲ میلیارد لیتر نفتگاز و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانهای در این مدت بالغ بر ۲۵ میلیون تن معادل کربن برآورد شده بود.
کاظمینژاد درباره قراردادهایی که در قالب این طرح منعقد شده است، توضیح داد: شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در قراردادهایی با شرکتهای ماموت، آریادیزل و سایپادیزل برای جایگزینی به ترتیب ۵ هزار دستگاه، ۳۰۰ دستگاه و ۲۱۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده توافق کرده بود که از این میان، ۱۸۰۰ دستگاه کامیون و کشنده موضوع قرارداد با ماموت جایگزین شده است و قراردادهای منعقد شده با سایپادیزل و آریادیزل هم در مرحله ارائه ضمانتنامه پیشپرداخت هستند؛ سه قرارداد هم در مراحل نهایی ابلاغ است که حجم آن ۸۴۰ دستگاه است.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۹۷، تمام ۸۲۴۰ خودروی مورد اشاره در این ۶ قرارداد جایگزین شود و به نوسازی سیستم حملونقل سنگین کشور کمک کنند.
اضافه شدن ۲۰۰ واگن باری جدید به ناوگان حملونقل ریلی
کاظمینژاد این نکته را هم یادآور شد که همه طرحهای بخش حملونقل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به جز بخش حملونقل ریلی، طرحهایی از جنس جایگزینی است و ناوگان تنها در ازای اسقاط خودروهای فرسوده، نوسازی میشود. مباحث توسعهای تنها در طرحهای قطار شهری و ریلی دنبال میشود، زیرا با توسعه این بخش، میزان تردد در حملونقل جادهای و همینطور مصرف سوخت کاهش مییابد.
به گفته وی، در بخش حملونقل ریلی باید حدود ۷.۵میلیارد دلار سرمایه جذب شود که به این منظور، چهار قرارداد تامین واگن باری به ترتیب با تعداد ۲۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰ و ۸۰۰ دستگاه منعقد شده و ۲۰۰ واگن باری موضوع قرارداد نخست به ناوگان حملونقل ریلی افزوده شده است.
کاظمینژاد درباره طرح توسعه قطارهای شهری در هشت کلانشهر کشور، به امضای قراردادهای مرتبط بین سازمان مترو با شهرداریهای این کلانشهرها اشاره کرد و درباره اجرای همراه با تاخیر برخی طرحها گفت: کلید خوردن طرحهای ماده ۱۲ (طرحهایی که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر اجرا میشوند) در گرو استقبال سرمایهگذار است. تا سرمایهگذار نباشد بهطور کلی طرح پیش نخواهد رفت. هماکنون بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار طرح در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت تعریف شده است که با تامین سرمایه، فرآیند اجرای چنین طرحهایی که در کاهش مصرف سوخت در کشور نقشی بسزا دارند شتاب میگیرد.
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