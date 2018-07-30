به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ساسان کاظمی‎نژاد از توقف فرآیند نوسازی کامیون‎ها، کشنده‎ها و اتوبوس‎های فرسوده در وزارت نفت خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه‎ای که ۲۰ خرداد ماه امسال از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، اجرای طرح جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن با سن بالاتر از ۳۵ سال و طرح جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی با اتوبوس‎های پایه گازسوز که از سوی شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت دنبال می‎شد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

وی با بیان این‎که بر اساس بند ۲۱ همین مصوبه، همه قراردادهای منعقد شده‌ از قبل به قوت خود باقی می‎ماند، ادامه داد: به این ترتیب، برنامه جایگزینی ۸۲۴۰ کامیون و کشنده که قراردادهای آن پیش از این منعقد شده است عملیاتی می‎شود و امیدواریم این قرارداد که بخشی از آن هم اجرا شده، تا پایان امسال به طور کامل به اجرا درآید. همچنین در بخش جایگزینی اتوبوس‎های فرسوده دیزلی ۲ قرارداد برای تامین اتوبوس‎های پایه گازسوز (جمعا به تعداد ۱۰۴۴ دستگاه) امضا شده که این قراردادها در مرحله ابلاغ است و به این ترتیب، بیش از هزار دستگاه اتوبوس پایه گازسوز نیز جایگزین اتوبوس‎های دیزلی فرسوده خواهد شد.

مدیر بخش حمل‌ونقل شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت درباره واگذاری این ۲ طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تصمیم اخیر دولت که سازوکار آن در حال تدوین است، این طرح‎ها با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ارائه تسهیلات به صاحبان وسایل نقلیه اجرایی خواهند شد.

به گزارش مهر، پیش از این، طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده (بالای ۱۰ تن دارای سن بالاتر از ۳۵ سال) با هدف ارتقای کارآیی و پیمایش کامیون‎های فرسوده گازوئیلی، ارتقای حمل‌ونقل بار جاده‎ای و کاهش مصرف سوخت و آلودگی‎های محیطی متناظر در دستور کار وزارت نفت قرار داشت. میزان صرفه‎جویی در طول دوره اجرای این طرح ۹.۲ میلیارد لیتر نفت‎گاز و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‎ای در این مدت بالغ بر ۲۵ میلیون تن معادل کربن برآورد شده بود.

کاظمی‎نژاد درباره قراردادهایی که در قالب این طرح منعقد شده است، توضیح داد: شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت در قراردادهایی با شرکت‎های ماموت، آریادیزل و سایپادیزل برای جایگزینی به ترتیب ۵ هزار دستگاه، ۳۰۰ دستگاه و ۲۱۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده توافق کرده بود که از این میان، ۱۸۰۰ دستگاه کامیون و کشنده موضوع قرارداد با ماموت جایگزین شده است و قراردادهای منعقد شده با سایپادیزل و آریادیزل هم در مرحله ارائه ضمانتنامه پیش‎پرداخت هستند؛ سه قرارداد هم در مراحل نهایی ابلاغ است که حجم آن ۸۴۰ دستگاه است.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۹۷، تمام ۸۲۴۰ خودروی مورد اشاره در این ۶ قرارداد جایگزین شود و به نوسازی سیستم حمل‌ونقل سنگین کشور کمک کنند.

اضافه شدن ۲۰۰ واگن باری جدید به ناوگان حمل‌ونقل ریلی

کاظمی‎نژاد این نکته را هم یادآور شد که همه طرح‎های بخش حمل‌ونقل شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت به جز بخش حمل‌ونقل ریلی، طرح‎هایی از جنس جایگزینی است و ناوگان تنها در ازای اسقاط خودروهای فرسوده، نوسازی می‎شود. مباحث توسعه‎ای تنها در طرح‎های قطار شهری و ریلی دنبال می‎شود، زیرا با توسعه این بخش، میزان تردد در حمل‌ونقل جاده‎ای و همین‌طور مصرف سوخت کاهش می‎یابد.

به گفته وی، در بخش حمل‌ونقل ریلی باید حدود ۷.۵میلیارد دلار سرمایه جذب شود که به این منظور، چهار قرارداد تامین واگن باری به ترتیب با تعداد ۲۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰ و ۸۰۰ دستگاه منعقد شده و ۲۰۰ واگن باری موضوع قرارداد نخست به ناوگان حمل‌ونقل ریلی افزوده شده است.

کاظمی‎نژاد درباره طرح توسعه قطارهای شهری در هشت کلانشهر کشور، به امضای قراردادهای مرتبط بین سازمان مترو با شهرداری‎های این کلانشهرها اشاره کرد و درباره اجرای همراه با تاخیر برخی طرح‎ها گفت: کلید خوردن طرح‎های ماده ۱۲ (طرح‎هایی که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر اجرا می‎شوند) در گرو استقبال سرمایه‎گذار است. تا سرمایه‎گذار نباشد به‌طور کلی طرح پیش نخواهد رفت. هم‌اکنون بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار طرح در شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت تعریف شده است که با تامین سرمایه، فرآیند اجرای چنین طرح‎هایی که در کاهش مصرف سوخت در کشور نقشی بسزا دارند شتاب می‌گیرد.