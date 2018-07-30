تشکیل شورای فرهنگ عمومی در روستاهای مرند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فرجی روز دوشنبه در همایش کانون های فرهنگی هنری مساجد این شهرستان ابراز داشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد یک فرصتی است تا برنامه های فرهنگی هنری مذهبی در محلات و روستاها با محوریت مسجد اجرا شود.

وی افزود: روحانی، مسئول هیات امنا، مسئول پایگاه و فعالین فرهنگی هر مسجد، هیات امنای کانون فرهنگی هنری مساجد را در شهرها و روستاها تشکیل می دهند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد، می توانند در پیشبرد اهداف فرهنگی اجتماعی، جامعه را هدایت کنند.

فرجی بر ضرورت شناسایی نخبگان در کانون های مساجد تاکید کرد و گفت: کانون های مساجد، افراد مستعد را به موسسات و نهادهای قرآنی معرفی کنند تا به صورت حرفه ای، آنان را با آموزه های قرآنی تربیت کنند.

وی ادامه داد: در آزمون سراسری قرآن و عترت سال گذشته ۱۷۵ نفر از شهرستان مرند شرکت داشتند که امروز هشت نفر از برگزیدگان قرآنی تجلیل می شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند در ادامه به تشکیل شورای فرهنگ عمومی روستایی اشاره کرد و اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی در برخی روستاهای شهرستان مرند تشکیل شده که با همکاری نهادهای فرهنگی و مسجدی، مناسبت های ملی مذهبی را برگزار می کنند.

فرجی تصریح کرد: همچنین امروز تعدادی اقلام به ۱۴ کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان مرند تحویل می شود.

وی در بخش دیگری از برگزاری جشنواره روستای دوستدار کتاب خبر داد و عنوان کرد: روستای دوستدار کتاب، امسال نیز برگزار می شود که از روستاهای علاقمند و فعال در این زمینه دعوت می کنیم در این جشنواره شرکت کنند.