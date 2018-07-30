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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند خبر داد:

تشکیل شورای فرهنگ عمومی در روستاهای مرند

تشکیل شورای فرهنگ عمومی در روستاهای مرند

مرند – رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند گفت: شورای فرهنگ عمومی در برخی روستاهای شهرستان مرند تشکیل شده که در برگزاری مناسبت های ملی مذهبی مشارکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فرجی روز دوشنبه در همایش کانون های فرهنگی هنری مساجد این شهرستان ابراز داشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد یک فرصتی است تا برنامه های فرهنگی هنری مذهبی در محلات و روستاها با محوریت مسجد اجرا شود.

وی افزود: روحانی، مسئول هیات امنا، مسئول پایگاه و فعالین فرهنگی هر مسجد، هیات امنای کانون فرهنگی هنری مساجد را در شهرها و روستاها تشکیل می دهند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد، می توانند در پیشبرد اهداف فرهنگی اجتماعی، جامعه را هدایت کنند.

فرجی بر ضرورت شناسایی نخبگان در کانون های مساجد تاکید کرد و گفت: کانون های مساجد، افراد مستعد را به موسسات و نهادهای قرآنی معرفی کنند تا به صورت حرفه ای، آنان را با آموزه های قرآنی تربیت کنند.

وی ادامه داد: در آزمون سراسری قرآن و عترت سال گذشته ۱۷۵ نفر از شهرستان مرند شرکت داشتند که امروز هشت نفر از برگزیدگان قرآنی تجلیل می شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند در ادامه به تشکیل شورای فرهنگ عمومی روستایی اشاره کرد و اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی در برخی روستاهای شهرستان مرند تشکیل شده که با همکاری نهادهای فرهنگی و مسجدی، مناسبت های ملی مذهبی را برگزار می کنند.

فرجی تصریح کرد: همچنین امروز تعدادی اقلام به ۱۴ کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان مرند تحویل می شود.

وی در بخش دیگری از برگزاری جشنواره روستای دوستدار کتاب خبر داد و عنوان کرد: روستای دوستدار کتاب، امسال نیز برگزار می شود که از روستاهای علاقمند و فعال در این زمینه دعوت می کنیم در این جشنواره شرکت کنند.

کد مطلب 4361120

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