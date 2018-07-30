فعالیت ۱۳۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد شهرستان مرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلیزاده ظهر دوشنبه در همایش کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان مرند که در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، ابراز داشت: مرند از دهه ۷۰ در راه اندازی کانون های فرهنگی هنری مساجد پیشتاز بوده است.

وی افزود: هم اکنون تعداد ۱۳۰ کانون فرهنکی هنری در شهرستان مرند راه اندازی شده و در حال فعالیت هستند، در سطح استان آذربایجان شرقی هزار و ۳۰۰ کانون و در کل کشور ۲۴ هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد فعالیت می کنند.

قلیزاده تاکید کرد: اساسنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، خردادماه امسال با حضور رئیس جمهور در شورای عالی فرهنگی تصویب شد.

معاون فرهنگی هنری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان آذربایجان شرقی، از ثبت فعالیت های کانون های مساجد خبر داد و عنوان کرد: پورتال «بچه های مسجد» راه اندازی شده تا اعضای کانون های فرهنگی هنری و تمامی فالیت های کانون ها در این سامانه ثبت شود.

گفتنی است، در این مراسم همچنین از برگزیدگان آزمون سراسری قرآنی شهرستان مرند تجلیل شد.