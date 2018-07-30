فعالان بخش خصوصی برای کمک به صنعت گردشگری استان سمنان آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جمعه‌ای ظهر دوشنبه در اولین نشست هماهنگی اکو ماراتن جنگل ابر شاهرود، ضمن بیان اینکه توریسم یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل استان سمنان به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در یال جنوبی البرز و مسیر کری دور شرق-غرب است، تأکید کرد: فعالان بخش خصوصی برای کمک به صنعت گردشگری آماده هستند و می‌توان آینده روشنی را برای این صنعت در استان متصور بود.

وی بابیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیاز استان سمنان است، افزود: برنامه‌ریزی اداره کل میراث فرهنگی برای معرفی ابعاد مختلف ظرفیت‌های گردشگری استان یکی از مسائلی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

ضرورت شناساندن ظرفیت‌های گردشگری سمنان

رئیس اتاق بازرگانی سمنان خواستار توجه ویژه مسئولان به برگزاری مراسم و همایش‌هایی با موضوع گردشگری در ابعاد مختلف شد و بیان کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در معرفی ظرفیت‌های ناشناخته استان مؤثر بوده و می‌تواند در کنار جذب گردشگر داخلی و خارجی، به جذب سرمایه‌گذار نیز منجر شود.

جمعه‌ای بابیان اینکه سمنان، استانی است که هر چهارفصل را تماماً دارد و لذا از این بابت دارای جاذبه‌های گردشگری فراوانی است، تأکید داشت: یکی از مسائلی که امروز در بسته‌های پیشنهادی به سرمایه‌گذاران بر آن تأکید ویژه‌ای داریم، مقوله کویرهای استان محسوب می‌شود که متأسفانه تا کنون در زمینه توریسم از آن‌ها به خوبی بهره برداری نشده است.

وی بابیان اینکه طیف زیادی از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری در استان سمنان وجود دارد، بیان داشت: وجود توامان جنگل و کویر در فاصله زمانی کوتاه باعث شده تا این استان دارای جذابیت های فراوان گردشگری باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با استقبال از برگزاری اکوماراتن جنگل‌ابر، گفت: این برنامه ظرفیت های گردشگری ما را شناسانده و همچنین تمرین خوبی برای میزبانی از گردشگران خواهد بود.