قدردانی وزیر رفاه از اقدام تامین اجتماعی برای حذف دفترچه بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه علی ربیعی به دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:

همانطور که واقفید نظام تامین اجتماعی اساسی ترین پیش نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی، بازتوزیع ثروت، ارتقای سلامت و تامین معیشت جوامع محسوب می گردد و از همین رو توسعه پایدار با کمیت و کیفیت خدمات نظام تامین اجتماعی رابطه مستقیم دارد. بر این باورم در نظام تامین اجتماعی کشورمان، سازمان تامین اجتماعی بزرگترین نهاد موجود از حیث تعدد و تنوع ذینفعان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می رود و این دامنه و گستره وسیع مخاطبین، اهمیت توجه به ارتقاء کارآمدی خدمات و شفافیت مالی آن سازمان را در بستر فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات دوچندان می کند.

در این راستا طرح" حذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی" از جمله اقدامات بسیار مهمی بوده است که در دولت تدبیر و امید توسط آن سازمان به عنوان پیشروترین سازمان در حوزه انجام اصلاحات ساختاری و رویه های اداری متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک در حال اجرا است که به نوبه خود گام بلندی در اجرای حاکمیت دولت الکترونیک در بخش درمان محسوب می شود.

اینجانب از مساعی ارزشمند و اثرگذار جنابعالی و همکاران فکور و پرتلاش آن سازمان در اجرای طرح مذکور که یقیناً کارکرد اصلی آن ارتقای نظام خدمت رسانی، کاهش هزینه های شرکای اجتماعی، افزایش کرامت و رضایت مخاطبین، کاهش چشمگیر زمان، صرفه جویی در مخارج و شفافیت مالی در تامین اجتماعی خواهد بود، قدردانی نموده و انتظار دارم تا پایان سال جاری شاهد تحقق صد درصدی برنامه مذکور باشیم.