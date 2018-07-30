معرفی فرهنگ دینی ماسوله به گردشگران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید جانباز در جلسه ستاد بزرگداشت یادواره شهدای شهرک تاریخی ماسوله و دو شهید گمنام که در دفتر شهرداری شهرک تاریخی ماسوله ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: حضور شهدای گمنام برای هر منطقه ای افتخار محسوب می شود.

وی با بیان اینکه شهدا ناظر بر اعمال و رفتار همه هستند، افزود: دعوت از شهدای گمنام برای حضور در هر شهری برای بهره گیری از برکت وجودی این عزیزان است.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به اثرگذاری شهدا بر جامعه، گفت: خوشبختانه در شهرستان فومن در زمینه برگزاری برنامه با موضوع شهدا تعامل و همدلی بسیار خوبی وجود دارد.

برگزاری یادواره شهدای شهرک تاریخی ماسوله شهریور ماه سال جاری

وی در ادامه شهرک تاریخی ماسوله را شهرکی گردشگرپذیر در طول ایام سال برشمرد و خاطرنشان کرد: مشاهده برخی بدحجابی ها با توجه به حضور شهدا و سابقه دینی این شهرک مناسب نبوده و باید در این زمینه اقدامات فرهنگی صورت گیرد.

سرهنگ جانباز با اشاره به اینکه باید تلاش کرده تا از حیات طیبه ای که شهدا برای جامعه اسلامی ایران با نثار خون به ارمغان آورده اند حفاظت کنیم، تصریح کرد: سپاه نیز همانند همیشه برای کمک رسانی به سایر دستگاه ها در اجرای برنامه ها آمادگی لازم را دارد.

وی با بیان اینکه یادواره شهدای شهرک تاریخی ماسوله و دو شهید گمنام اول شهریور ماه سال جاری برگزار می شود، اظهار کرد: همه مسئولان باید تلاش کنند تا هم ظرفیت تاریخی منطقه و هم فرهنگ دینی و مذهبی این شهرک به گردشگران و مسافران معرفی شود.