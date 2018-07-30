۵۰ طرح بهداشتی و درمانی در زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، پرویز قزلباش افزود: این طرحها در بخش درمان شامل بخش های رادیو تراپی، ال دی آر ، تشخیص و درمان و پلی کلینیک خیرساز و فاز نخست توسعه اورژانس بیمارستان ولیعصر زنجان با اعتبار حدود ۱۱ میلیارد تومان امروز در سفر وزیر بهداشت به زنجان افتتاح می شود.

وی ادامه داد: دیگر برنامه های وزیر بهداشت در زنجان افتتاح بخش ام آر ای بیمارستان الغدیر ابهر و کلینیک ویژه شهرستان خرمدره نیز با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است.

قزلباش افزود: در بخش بهداشت نیز ۲۵ خانه بهداشت ، ۶ پایگاه سلامت ، ۵ پانسیون پزشکی ، ۴ مرکز جامع سلامت شهری و روستایی با حدود ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می رسد.