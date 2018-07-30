تحصیل ۱۳ هزار دانش آموز در مدارس خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز غلامرضا کریمی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور از خبرگزاری مهر بازدید کرد و به پرسیش هایی پیرامون مباحث اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور و آزمون اعزامی آنها، تحصیل دانش آموزان پناهنده و آواره خصوصا افغانستانی، کمیسیون ملی آیسسکو و برنامه های آن و... پاسخ داد.

وی در خصوص آزمون اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور و میزان مدارس خارج از کشور گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار دانش آموز در مدارس خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران تحصیل می کنند. این دانش آموزان در ۱۱۰ مدرسه در ۶۰ کشور پشت نیمکت می نشینند. ما در برخی از این کشورها ۵ مدرسه و در برخی دیگر یک مدرسه داریم.

وی ادامه داد: یکی از روش های انتخاب معلم ها برای این مدارس رویکرد نخبه محوری است که بسیاری از کشورها آن را به کار می گیرند به این معنا که سازوکاری را می گذارند که افرادی که متناسب با شرایط هستند تحت آموزشی قرار می گیرند و به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال در خارج از آن کشور معلم می شوند. اما از آنجا که رویکردهای ما مبتنی بر عدالت محوری است و خیل عظیمی از فرهنگیان را داریم که متقاضی حضور در مدارس خارج از کشور هستند و تعداد محدودی پذیرش داریم، روش برپایی آزمون در سراسر کشور و بعد مصاحبه از سه برابر ظرفیت مورد نیاز را انتخاب کردیم.

کریمی بیان کرد: امسال ۱۷ هزار و ۳۰۰ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که ۹۶۷ نفر برای بخش مصاحبه پذیرفته شدند و در نهایت ما ۳۶۰ نفر را پذیرش می کنیم. از شرایط شرکت در آزمون هم داشتن حداقل ۱۰ سال کار و حداکثر ۲۵ سال کار است که ۸ سال باید در رشته تخصصی مورد نظر تدریس کرده باشند. در بخش مصاحبه در عرض ۴۰ دقیقه باید بتوانند یک تدریس جامعی ارائه دهند و بر فنون تدریس تسلط کافی داشته باشند. آشنایی با زبان خارجی و آمادگی شخصیتی که طی آزمون و مصاحبه مشخص می شود نیز از معیارهای اصلی ماست. در کنار این مثلا برای زوج فرهنگی ضریب ۵ درصد، برای ایثارگران ضریب ۵ درصد، برای تسلط به قرآن کریم ضریب یک درصد، برای معلم نمونه بودن ضریب دو درصد و برای سرگروه آموزشی ضریب دو درصد را هم در نظر می گیریم.

وی تاکید کرد در این آزمون هیچ گونه امضای طلایی و یا توصیه و سفارش مقامات دخیل نیست.

مشروح این گفتگو به‌زودی منتشر می‌شود.