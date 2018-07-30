هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/شاخص کیفی ۷۱

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز به ۷۱ رسید و غلظت آلاینده‌ها نسبت به ۱۲ ظهر روز گذشته کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه شاخص کیفی آلایندگی در تمام ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهر اصفهان در وضعیت سالم ثبت شده است، افزود: هوای اصفهان در خیابان دانشگاه با میانگین شاخص کیفی ۷۳، چهارباغ خواجو ۶۴، احمد آباد ۶۵ و بزرگراه خرازی ۷۱، پروین ۸۰ در وضعیت سالم ثبت شده و در استانداری و رودکی نیز در وضعیت زرد است.

کیفیت هوا در شهرستان‌های استان سالم است

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستان‌های استان اصفهان نیز در وضعیت سالم گزارش شده است، ادامه داد: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، کیفیت هوا در نجف‌آباد با میانگین شاخص کیفی ۷۱، مبارکه ۶۹، سجزی ۶۷ و خمینی شهر ۷۹ در وضعیت سالم است و در شاهین شهر و کاشان نیز در وضعیت زرد گزارش می‌شود.