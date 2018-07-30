نشست هم اندیشی شاعران آیینی در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد در نشست هم اندیشی شاعران آیینی با بیان اینکه در اشعار آیینی به ویژه اشعار ماه محرم حماسه، عرفان و سوگ باید سه مؤلفخ مورد توجه جدی شاعران باشد، یادآور شد: اگر به دنبال شعری هستیم که در جامعه اثرگذار باشد باید آن شعر از این مولفه ها به صورت قوی برخوردار باشد.

حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی گفت: در شرایطی که دشمنان بر طبل جنگ می کوبند شاعران باید در اشعار خود به بعد حماسی و تقویت روحیه اتحاد در جامعه بیشتر توجه کنند.



حجت الاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت امیدافزایی در اشعار، افزود: دشمنان به دنبال گسترش روحیه ناامیدی در بین مردم هستند و در این شرایط شاعران می توانند با اشعار خود امیدآفرین باشند.