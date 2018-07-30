سفر ژنرال «نیکلسون» به همراه سفرای چند کشور خارجی به «هرات»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقامات محلی افغانستان اعلام کردند که ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو به همراه سفرای چند کشور خارجی، امروز به ولایت هرات سفر کرد.

«جیلانی فرهاد» سخنگوی والی هرات به خبرگزاری افق گفت که معاون وزارت کشور، معاون رئیس امنیت ملی افغانستان و سفرا و نمایندگان کشورهای ایتالیا، استرالیا، کانادا، هند و انگلستان به هرات سفر کرده اند.

وی افزود که فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع، وضعیت امنیتی هرات را بررسی کرده است. مقام‌های محلی هرات اما جزئیات بیشتری درباره سفر این هیئت ارائه نکردند.

این در حالی است که پیش تر مقام‌های محلی هرات گفته بودند که «ویس برمک» وزیر کشور افغانستان به هرات سفر می کند اما حالا سخنگوی والی هرات گفت که سفر وزیر کشور افغانستان به هرات لغو شده است.