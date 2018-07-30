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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

هوای صاف برای اکثر شهرستان های اصفهان پیش بینی می شود

هوای صاف برای اکثر شهرستان های اصفهان پیش بینی می شود

اصفهان - کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوای صاف برای اکثر شهرستان های استان اصفهان پیش بینی می شود.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای اکثر شهرستان های استان اصفهان به غیر از هفت شهرستان از جمله داران، گلپایگان، چادگان، میمه، خوانسار، فریدونشهر و سمیرم که هوایی نیمه ابری خواهد داشت، صاف پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: بر اساس پیش بینی هوا، کاشان با دمای 40 درجه سانتی گراد طی سه روز آینده بیشترین دما و سمیرم کمترین میزان دما را با ۲۸ درجه سانتیگراد خواهد داشت.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اعلام کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو نسبتاً پایدار طی سه روز آینده در استان است که بر این اساس در اکثر مناطق آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی با وزش باد پیش‌بینی ‌می شود.

وی تصریح کرد: از اوایل هفته دمای هوای به سمت کاهش می رود که در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

علی عسگریان هوای صاف تا کمی ابری و غبارصبحگاهی، گاهی وزش باد را برای امروز و فردا پیش بینی کرد و گفت: روز چهارشنبه وزش باد شدید خواهیم داشت.

وی گفت: دمای فعلی هوا در اصفهان ۳۶ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

کد مطلب 4361172

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