به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به روابط آمریکا و ترکیه و فشارهای واشنگتن بر آنکارا درباره ایران آورده است: قرارداد اف ۳۵ روابط ترکیه و آمریکا را بحرانی کرده است. ترامپ به دنبال فشار بر اردوغان برای تحریم نفت ایران است.

این رسانه می نویسد: رجب طیب اردوغان با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بحران دارد و این اختلافات با اروپایی ها مانعی در مسیر پیوستن آن به اتحادیه اروپاست. عجیب نیست که تنش در روابط ترکیه و آمریکا زمینه ساز خرید سامانه اس ۴۰۰ پیشرفته از روسیه به جای موشکهای پاتریوت که مورد مخالفت آمریکاست، شود.

رای الیوم بیان کرد: حلقه های بحران ترکیه و آمریکا در تصمیم کنگره در ممنوعیت فرروش جنگنده های اف ۳۵ به ترکیه است در اعتراض به قرارداد موشک های اس ۴۰۰ روسیه با ترکیه است. اردوغان از این تصمیم و نیز تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اعمال تحریم ضد ترکیه در صورت ادامه بازداشت کشیش آندرو برانسون ناخرسند است.

این رسانه نوشت: «واشنگتن پست» چندی قبل از توافق درباره آزادی کشیش برانسون در ازای آزادی اوزکان فعال ترکیه از سوی اسرائیل که متهم به کمک به حماس است خبر داده بود اما اردوغان این توافق و معامله را رد کرد و این مخالفت منطقی است زیرا وی خواستار مبادله وزین تر یعنی آزادی برانسون در ازای تحویل فتح گولن که هم اکنون در پنسلوانیا به سر می برد، است.

رای الیوم تاکید کرد: کنگره تصمیم به ممنوعیت فروش اف ۳۵ آمریکا به ترکیه در راستای درخواست لابی اسرائیلی که نمی خواهد این نوع جنگنده ها به آنکارا پس از تنش در روابط ترکیه و اسرائیل داده شود، گرفته است.

این رسانه می نویسد: تنش در روابط ترکیه و آمریکا طی ماههای آتی یعنی زمانی که دولت ترامپ تحریم های ضد ایران که شامل توقف نفت ایران است را شروع کند، افزایش خواهد یافت به ویژه که انتظار دارد که ترکیه به این محاصره به این دلیل که متحد واشنگتن و عضو ناتو است، پایبند باشد. تاکنون که ترکیه با توقف واردات نفت از ایران و قطع روابط تجاری با تهران مخالفت کرده است.

رای الیوم نوشت: روابط آمریکا و ترکیه بحرانی است و اوج آن هم قرارداد جنگنده های اف ۳۵ است واین بحران باقی می ماند و تشدید می شود تا موضع ترکیه در قبال دو موضوع یعنی روابط تجاری با ایران و دیگری قرارداد اس ۴۰۰ مشخص شود و ما هم منتظر می مانیم و این بیش از سه ماه در هر صورت بیشتر طول نخواهد کشید.