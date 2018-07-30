به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، محمود سیجانی در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۷، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه است، اولویتهای حوزه اقتصادی تغییر کرده است و به صورت ویژه فعالیت تمام واحدها رصد میشود.
وی اضافه کرد: استاندار، مدیرکل اطلاعات، مدیرکل گمرک، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضای ستاد مبارزه با احتکار و اختفا خواهند بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی از جمله غلات، گندم، خوراک دام، روغن نباتی خام، شکر، کره، تخم مرغ، گوشت و نهادهها مورد توجه ویژه کارشناسان قرار دارد.
وی تأکید کرد: هرگونه افزایش کالا باید با هماهنگی کمیته تنظیم بازار استان و کشور باشد که در این کمیته تقاضاها بررسی و مصوب میشود.
سیجانی گفت: کمیته ویژه تخصصی مواد اولیه پتروشیمی نیز ذیل کمیته تنظیم بازار تشکیل و تاکنون سه جلسه با انجمنهای مرتبط برگزار شده تا مشکلات مربوطه حل شود.
وی تصریح کرد: بهتازگی با توجه به شرایط خاصی که در ۲ گروه کالایی فولاد و پتروشیمی ایجاد کردیده، دستورالعمل خاص تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شده که نقش مهمی در تنظیم ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارتهای ویژهای که بر روی این محصولات خواهد داشت، دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به شکلگیری کمیته مقابله با تحریم، افزود: این کمیته در سه بخش ارز، پتروشیمی و تنظیم بازار فعالیت خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: بر اساس ماده ۹ قانون معادن و استعلام استانداری قم و موافقت بانک مرکزی، موسسههای مالی نظیر بانکها مکلف هستند پروانه بهرهبرداری معادن را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
سیجانی افزود: با وجود این قانون، ۹ فقره پروانه بهرهبرداری معدن را به عنوان متقاضیان معدنی به بانکها معرفی کردیم که هیچ کدام به دلیل نداشتن وثیقه ملکی و عدم پذیرش پروانه بهرهبرداری معدن از سوی بانکها، موفق به دریافت تسهیلات نشدند.
وی اضافه کرد: بهرهبرداران متقاضی تسهیلات روستایی نیز به غیر از یک تن به دلایل عدم پذیرش وثیقه موفق به اخذ تسهیلات نشدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: از سال گذشته تاکنون، ۱۴ جلسه نظارتی با حضور کارشناسان برگزار شده و ۷۷ واحد صنعتی مورد بازدید قرار گرفته است.
سیجانی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی به این واحدها یک هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال بوده است که باعث تثبیت سه هزار و ۸۸۷ شغل و ایجاد ۱۹۶ شغل جدید شده است.
نظر شما