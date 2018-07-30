انتقال دبیرستان پسرانه نمونه دولتی گرگان به روستای «محمدآباد»

به گزارش خبرنگار مهر، بهجت تربتی نژاد، بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان، اظهار کرد: دبیرستان پسرانه نمونه دولتی امام علی (ع) واقع در روستای محمدآباد از طرف بنیاد فرهنگی مصلی نژاد ساخته شده است.

وی افزود: به منظور افزایش کیفیت کار آموزشی و بهره وری بهتر تصمیم داریم دانش آموزان مدرسه پسرانه نمونه دولتی گرگان را در این مکان استقرار دهیم.

تربتی نژاد ادامه داد: فضای آموزشی و فیزیکی مورد نیاز به عنوان یک اصل مهم در مسائل آموزشی و تربیتی نقش دارد بنابراین مدیران استان و شهرستان در سال گذشته به کمک مجمع خیران مدرسه ساز پروژه ای را کلنگ زده که به زودی افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: این مدرسه یکی از پروژه های بی نظیری است که در شمال کشور وجود دارد و خیال ما را از بابت امکانات و غیره راحت می کند.

تربتی نژاد اظهار کرد: در قرارداد این پروژه آمده که به عنوان مدرسه خاص از آن استفاده شود بنابراین دانش آموزان تیزهوشان یا نمونه دولتی را به آن جا منتقل خواهیم کرد.

وی با بیان این که مقطع متوسطه دوم در آن جا مشغول به تحصیل خواهند شد، افزود: دانش آموزان در دوره دهم با آزمون وارد مدرسه شده و در دوره های بعد ادامه تحصیل خواهند داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان همچنین گفت: با شهرداری گرگان در مورد سرویس رفت و برگشت به مدرسه به توافق رسیدیم و خانواده از این لحاظ مشکلی نخواهند داشت و به زودی ایستگاه آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

تراکم بالای دانش آموزی در گرگان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان در خصوص تخریبی بودن مدارس گلستان چنین گفت: ۳۰ درصد مدارس گرگان در شرایط تخریبی قرار دارد و ما به دلیل عدم فضای آموزشی کافی از آن استفاده می کنیم.

وی تصریح کرد: بخش از ساخت و سازها توسط اداره نوسازی و بخشی توسط مجمع خیران مدرسه ساز اتفاق می افتد.

تربتی نژاد ادامه داد: وضعیت فضای آموزشی ما به لحاظ آماری حدود هفت دهم درصد است این یعنی تراکم دانش آموزی ما بالاست.

وی همچنین گفت: وضعیت فضای عمومی و ورزشی ما چهار و نیم متر است که از حالت استاندار که هفت و نیم متر است پایین تر هستیم.

تربتی نژاد افزود: مجتمع اردوگاه نژاد پیشرفت ۵۵ درصدی دارد و با تزریق بودجه که ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است، امیدواریم فاز اول آن تا عید افتتاح شود.