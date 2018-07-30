به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در اظهاراتی گفت: روسیه از طریق اطلاعاتی که در دست دارد مطمئن است که آمریکا نقشه هایی برای استقرار سامانه موشکی خود در سراسر جهان دارد اما با وجود این حاکمیت روسیه را حفظ و از آن دفاع می کنیم.

وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود: هر اتفاقی که در جهان بیافتد، امنیت ما به عنوان یک کشور، امنیت شهروندان ما، و حاکمیت ما محافظت خواهد شد. این امر بارها از سوی رئیس جمهور پوتین مورد تاکید قرار گرفته و من به شما اطمینان می دهم که این امر (دفاع از امنیت و حاکمیت) حقیقی بوده و در همین راستا تغییراتی در کشور و ارتش ایجاد شده است.