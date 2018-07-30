۴۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و بدون پروانه در قم وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی قم، اسدالله مرتضوی اظهار داشت: در استان قم تخمین زده می‌شود حدود ۴۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و فاقد پروانه وجود داشته باشد که اغلب در مناطق کوهستانی و با دبی کمتر از ۲ لیتر بر ثانیه هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ حلقه چاه عمیق و غیر عمیق کشاورزی وجود دارد، افزود: نزدیک به ۱۲۰۰ حلقه از این چاه‌ها عمیق هستند که عمدتاً در مناطق دشت قرار دارند و مابقی این چاه‌ها که غیر عمیق هستند و دبی کمتری هم دارند در نواحی کوهستانی استان قرار دارند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی قم با بیان این مطلب که متأسفانه در کشور ما قوانین بازدارنده مناسبی برای جلوگیری از برداشت آب چاه‌های غیر مجاز وجود ندارد، بیان داشت: با توجه به اینکه این چاه‌های غیر مجاز اکثراً داخل محدوده چهار دیواری و کارخانه‌های شخصی هستند قابل‌دسترسی و شناسایی نیستند و این امر سبب تعویق در جلوگیری از آن‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت راهکارهای مناسبی برای کاهش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در نظر گرفته است، اضافه کرد: در جلسات کارگروه شورای عالی آب که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، راهکارهای مناسبی برای کاهش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی ارائه‌شده است از جمله آن راهکارها خرید چاه‌های کم بازده و اجرای سامانه نوین آبیاری و نصب کنتورهای هوشمند و... در راستای تعادل بخشی سفره‌های آب زیر زمینی می‌باشد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته با توجه به سطح ایستابی منطقه و شرایط جوی و پتانسیل ذخایر آب زیر زمینی، تعداد زیادی پروانه بهره‌برداری چاه‌های عمیق صادر شده بود که متأسفانه امروزه با کاهش بارندگی‌ها و قطع حق آبه‌های قانونی از دو رودخانه بزرگ قمرود و قره چای به میزان ۴۵۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر تعادل بین ورودی و خروجی سفره‌های آب زیرزمینی به هم خورده و این امر سبب پایین رفتن سطح آب زیر زمینی شده است.

وی افزود: مواردی که در مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب پیش بینی شده به ویژه طرح‌های فوق، در جهت تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی و حفظ و پایداری منابع آب زیر زمینی کمک شایانی خواهد کرد.