به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سیف‌الله صمدیان، ساعد نیک‌ذات و زهرا رجایی به ‌عنوان هیات انتخاب و داوری بخش عکس شصت و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان اردبیل-‌ مشگین‌شهر معرفی شدند.

این جشنواره از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مردادماه به مدت چهار روز در استان اردبیل، شهر مشگین‌شهر با حضور استان‌های گیلان، زنجان، قزوین، البرز، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و اردبیل توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل برگزار می‌شود.