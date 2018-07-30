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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بیمه سلامت ایران عنوان کرد:

رویکرد سه گانه به بحث قوانین و مقررات/ شناسایی و تصویب منابع

رویکرد سه گانه به بحث قوانین و مقررات/ شناسایی و تصویب منابع

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت با تشریح رویکرد سه گانه به بحث قوانین و مقررات گفت: در حال شناسایی منابع پایدار هستیم تا از مجرای قانونی منابع ثابتی برای سازمان تصویب شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق دبیری با تاکید بر اینکه اقدامات موثر حقوقی در سیاستگذاری‌ و تعیین استراتژی‌های سازمان نقشی موثر دارد، بیان کرد: لازم است در بحث قوانین و مقررات سه رویکرد داشته باشیم. رویکرد اول این است که اگر در مورد برخی موضوعات مهم و مبتلا به سازمان، خلاء قانونی بوجود آمد، از طریق مجاری قانونی و مجلس به صورت طرح و لایحه قانون لازم در تصویب آن بکوشیم.

 وی در تشریح رویکرد دوم بیان داشت: در برخی موارد ممکن است  با قوانینی غیر جامع و کامل نشده که در آنها ابهام و نقص وجود دارد روبرو بشویم در این موارد لازم است در تکمیل یا اصلاح آن از طریق مجلس و قانونگذار گام برداریم.

  شناسایی و حذف قوانین زائد و دست و پاگیری که باعث معطل ماندن فعالیتهای سیستم می شود رویکرد سومی است که از  منظر مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران نیاز به کار علمی و بررسی جامع قوانین و مقررات دارد و این مهم از جمله اقدامات در دست اقدام این اداره کل می باشد.

 دبیری  در پایان گریزی هم به ضرورت  وجود  منابع پایدار برای سازمان بیمه سلامت  زد  و خاطر نشان کرد: از مجرای قانون در حال شناسایی منابع پایداری و تصویب آن هستیم.

کد مطلب 4361205
مهناز قربانی مقانکی

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