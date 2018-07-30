رویکرد سه گانه به بحث قوانین و مقررات/ شناسایی و تصویب منابع

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق دبیری با تاکید بر اینکه اقدامات موثر حقوقی در سیاستگذاری‌ و تعیین استراتژی‌های سازمان نقشی موثر دارد، بیان کرد: لازم است در بحث قوانین و مقررات سه رویکرد داشته باشیم. رویکرد اول این است که اگر در مورد برخی موضوعات مهم و مبتلا به سازمان، خلاء قانونی بوجود آمد، از طریق مجاری قانونی و مجلس به صورت طرح و لایحه قانون لازم در تصویب آن بکوشیم.

وی در تشریح رویکرد دوم بیان داشت: در برخی موارد ممکن است با قوانینی غیر جامع و کامل نشده که در آنها ابهام و نقص وجود دارد روبرو بشویم در این موارد لازم است در تکمیل یا اصلاح آن از طریق مجلس و قانونگذار گام برداریم.

شناسایی و حذف قوانین زائد و دست و پاگیری که باعث معطل ماندن فعالیتهای سیستم می شود رویکرد سومی است که از منظر مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران نیاز به کار علمی و بررسی جامع قوانین و مقررات دارد و این مهم از جمله اقدامات در دست اقدام این اداره کل می باشد.

دبیری در پایان گریزی هم به ضرورت وجود منابع پایدار برای سازمان بیمه سلامت زد و خاطر نشان کرد: از مجرای قانون در حال شناسایی منابع پایداری و تصویب آن هستیم.