به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی بر پرداخت به موقع منابع بیمه‌ها از سوی دولت تاکید کرد و افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز و تحریم‌ها دولت باید مطالبات و بدهی‌های خود به بیمه‌ها و حوزه سلامت را در اولویت قرار داده و صد در صد تخصیص یابد و در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که از مشکلات عبور کنند.

وی با بیان اینکه بیمه سلامت اکنون در پرداخت مطالبات به مراکز درمانی پیشرفت قابل توجهی داشته و مجلس برای تداوم فعالیت‌های این سازمان برای برون رفت از مشکلات با توجه به شرایط اقتصادی فعلی باید اقدام قابل توجهی انجام دهد، گفت: منابع پیش بینی شده برای این سازمان در بودجه سال ۹۷، باید در مدت زمان کوتاه و متناسب با پیشرفت فیزیکی به این سازمان داده شود. اگر چنانچه این سازمان با مشکلی مواجه شد در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، مجلس حمایت لازم را همانند گذشته از این سازمان خواهد کرد.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در جهت کاهش تحریم‌ها هر سه قوه باید به سمتی حرکت کنند که آسیبی به مردم به خصوص در حوزه درمان وارد نشود، بیان کرد: در این راستا باید اولویت‌بندی‌ داشته باشیم تا براساس آن بتوانیم موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر مردم را حل کنیم.



وی با اشاره به اینکه هیچ مساله‌ای ضروری‌ترو اجتناب‌ناپذیرتر از دارو نیست، گفت: قطع داروی مردم بی رحمانه و ظالمانه است و می تواند اولویت ما حل مشکلات دارویی مردم باشد که برای حل این مشکل باید اعتبار خاص و ویژه‌ای را اختصاص دهیم که منابع دارویی مردم تامین شود.



جعفرزاده بیان کرد: مجلس و دولت باید با هماهنگی یکدیگر نسبت به حل مشکلات دارویی اقدام کنند. تحقق این موضوع مستلزم این است که وزیر ‌بهداشت به سرعت لایحه‌ای را از طرف دولت به مجلس ارائه کند تا اعتبار ویژه‌ای از صندوق‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی برای تامین داروی مورد نیاز اختصاص پیدا کند.