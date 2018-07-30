به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، بیان کرد: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی قادر به حل بسیاری از مشکلات غذایی و حوزه کشاورزی است و وظیفه ستاد توسعه زیست فناوری در قبال فناوری های جدید این است که این فناوری‌ها را در صنعتی که امروز بخش کشاورزی با آن مواجه است، نفوذ دهد.

وی افزود: ستاد توسعه زیست فناوری با حمایت از سه تا چهار مورد از فناوری‌های حوزه کشاورزی، بین بخش خصوصی و پژوهشگاه به عنوان واسط اقدام می کند.

به گفته قانعی، قرارداد این فناوری‌ها، تا یک ماه آینده آماده و تا سه ماه دیگر نهایی خواهد شد و چنانچه این فناوری‌ها به نتیجه برسد می توانیم شاهد تحول خوبی در بحث کشاورزی باشیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در خصوص رویکرد ستاد در زمینه محصولات تراریخته نیز بیان کرد: هیچ ابهامی در قوانین موجود کشور در این حوزه وجود ندارد اما اجرایی شدن یا نشدن آن به تصمیم مسئولان اجرایی مرتبط است.

وی در عین حال از اقدامات در حال انجام برای تدوین سند ویژه در حوزه تراریخته در آینده خبر داد و عنوان کرد: بعد از تهیه سند آن، موضوع تراریخته در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری همچنین اظهار کرد: با توجه به تلاش های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برای سهیم شدن در تولید ناخالص ملی کشور از طریق تجاری سازی محصولات و فناوری ها، به نظر می رسد الان زمان آن فرا رسیده که در این زمینه نقش خود را ایفا کنیم.

وی به حمایت از دستاوردهای محققان در حوزه های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی از سوی صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری اشاره کرد و گفت: ستاد توسعه زیست فناوری آمادگی لازم برای کمک به تجاری سازی محصولات را دارد و در همین زمینه، قراردادها و تفاهم نامه مختلفی با بخش خصوصی و فعالان حوزه کشاورزی و مواد غذایی امضا شده است.