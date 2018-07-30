واکنش کانون روزنامه نگاران فلسطین به بازداشت خبرنگاران شبکه قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «کانون روزنامه نگاران فلسطین» امروز با صدور بیانیه ای به بازداشت شماری از خبرنگاران شبکه القدس در کرانه باختری واکنش نشان داد.

این موسسه تأکید کرده است که بازداشت ۴ خبرنگار و مصادره تجهیزات آنها راهزنی و تجاوز جدیدی به رسانه های فلسطینی به شمار می رود و در چارچوب جنگ همیشگی رژیم اشغالگر قدس با آزادی بیان و روایت فلسطین از اوضاع این کشور قرار می گیرد.

بر اساس این خبر در بیانیه کانون روزنامه نگاران فلسطینی آمده که این جنایت در کنار دیگر جنایت های رژیم اسرائیل در حق روزنامه نگاران قرار خواهد گرفت و باید نهادهای بین المللی اقداماتی فوری برای مجازات اشغالگران در نظر بگیرند.

این موسسه از سازمان ملل هم خواست تا سکوت خود را در برابر جنایت های اسرائیل بشکند و افزود که باید قطعنامه ۲۲۲۲ سال ۲۰۱۵ شورای امنیت در این زمینه اجرایی شود.