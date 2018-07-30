افزایش دوبرابری مراجعه محرومان به کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله بابایی با اشاره به اظهارات رییس کمیته امداد امام خمینی ( ره )مبنی بر اینکه میزان پشت نوبتی های این نهاد نسبت به گذشته دو برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: به گفته رییس کمیته امداد امام ( ره ) به دلایلی چون افزایش مشکلات اقتصادی و عدم تامین مایحتاج روزانه افراد میزان پشت نوبتی ها و افراد خواهان ورود به کمیته امداد برای دریافت کمک به دوبرابر افزایش پیدا کرده است، اما تمایل به استفاده از کمک های کمیته امداد به دلیل افزایش مستمری ها دلیل قابل قبولی نیست.

نماینده مردم بویین زهرا درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه متاسفانه برخی درتامین نیازهای اولیه زندگی خود دچار مشکل بوده و نمی توانند امرار معاش کنند، افزود: به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی تعداد متقاضیان برای استفاده از کمک های کمیته امداد دو برابرافزایش پیدا کرده است، درحال حاضر تنها نهادی که می توانند به مددجویان کمک کند، کمیته امداد و بهزیستی بوده که این دستگاه ها هم به دلیل نبود اعتبارات کافی درارایه خدمات به مددجویان دچار مشکل هستند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد باید درشناسایی مددجویان و افراد دارای حق دریافت کمک دقت کافی داشته و به افراد نیازمند واقعی کمک کند، تصریح کرد: کمیته امداد درصورت داشتن منابع کافی می تواند به مددجویان و افراد پشت نوبتی کمک کند، درغیر این صورت در ارایه خدمات به مددجویان فعلی هم دچار مشکل می شود؛ چه رسد به افرادی که پشت نوبت قرار دارند، درحال حاضر کمیته امداد تنها به طرح این مسئله پرداخته و برنامه ای برای حل مشکل این افراد را ندارد؛ اما از مجلس درخواست تشکیل جلسه ای مشترک با کمیسیون اجتماعی برای پیگیری این مسئله را داشته است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه در هفته های آتی جلسه مشترک با رییس کمیته امداد برای تعیین تکلیف این مسئله برگزار خواهد شد، گفت: متاسفانه اقشار ضعیف جامعه به دلیل نداشتن درآمد کافی در شرایط فعلی جامعه چاره ای جزء مراجعه به نهادهای مردمی کمک رسان ندارند، البته که کمیته امداد درارایه خدمات باید تحقیق کافی داشته و افراد بی بضاعت واقعی را شناسایی کند.