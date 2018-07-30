سعید گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در پی تخلیه نخاله‌های ساختمانی در مکان‌های غیر مجاز اطراف شهر همدان علیه مجرمین این حوزه اقدام قضایی خواهد شد، عنوان کرد: با ارسال نامه ای به فرماندار همدان از وی درخواست شده تا مراتب را به دهیاران بخش مرکزی همدان ابلاغ کند.

گلستانی گفت: براساس گزارش واصله از مدیریت پسماند شهرداری همدان علیرغم ایجاد سایت تخلیه نخاله های ساختمانی توسط این سازمان، عده ای متخلف نسبت به تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در محدوده جاده های روستایی منتهی به شهر همدان اقدام می کنند که این امر علاوه بر تخریب چهره شهر و روستا موجب بروز معضلات زیست محیطی شده است.

وی ادامه داد: دهیاران باید نسبت به این موضوع توجه و حساسیت داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این حوزه مراتب را برای پیگرد به پاسگاه محل یا اداره محیط زیست شهرستان همدان اعلام کنند.

معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان عنوان کرد: برهمین اساس نسبت به تشکیل پرونده قضایی علیه مجرمین این حوزه اقدام خواهد شد.