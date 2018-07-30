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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

فرمانده انتظامی فامنین عنوان کرد:

کشف ۲۲۴ راس دام قاچاق در شهرستان فامنین

کشف ۲۲۴ راس دام قاچاق در شهرستان فامنین

فامنین - فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از توقیف ۵۷ راس گوساله و ۱۶۷ راس گوسفند فاقد مجوز و قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ علی حسن حیدری گفت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، با پایش محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی های مقطعی نسبت به کنترل خودروهای عبوری اقدام کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح از ۶ دستگاه کامیون در مجموع ۵۷ راس گوساله و ۱۶۷ راس گوسفند فاقد مجوز و قاچاق به ارزش ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف و دام های قاچاق به اداره دامپزشکی شهرستان منتقل و ۷ نفر متهم نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال و تامین سلامت و امنیت شهروندان با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4361229

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