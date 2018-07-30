شناسایی ۱۲ هزار و ۷۰۴ مورد برق غیرمجاز در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهیدی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته عالی کاهش تلفات توانیر که با حضور مدیران عامل شرکت توزیع استان‌های کرمانشاه، اصفهان، ایلام، کردستان و لرستان در همدان برگزار شد؛ به وجود ۷۱۹ هزار مشترک برق در استان همدان اشاره کرد.

وی گفت: فروش انرژی استان همدان بدون احتساب روشنایی ۳ میلیارد و ۱۳۶ میلیون کیلووات ساعت و مصرف روشنایی ۹۴ میلیون کیلووات ساعت بوده است.

شهیدی با بیان اینکه تلفات برق استان همدان در سال ۹۵ حدود ۱۰.۷۳ درصد بوده که در پایان سال ۹۶ این میزان به ۱۰.۵۸ درصد رسیده است، از تعریف پروژه‌های فنی کاهش تلفات در استان همدان خبر داد و یادآور شد: با توجه به محدودیت منابع امکان اجرای این پروژه‌ها میسر نشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به ساختار مدیریت کاهش تلفات در استان همدان عنوان کرد: کمیته کاهش تلفات در ستاد شرکت و واحدهای اجرایی به صورت مستمر برگزار شده و مجری طرح‌ها و دبیرخانه کاهش تلفات نیز فعال بوده و پیگیر است.

وی در ادامه با اشاره به اهداف تعیین شده تلفات استان همدان گفت: بر اساس برنامه اقتصاد مقاومتی میزان کاهش تلفات ۱۰.۲ درصد و بر اساس بودجه ۱۱ درصد تعریف شده که برای رسیدن به هدف؛ پیگیری اقدامات صورت می‌گیرد.

شهیدی اظهار داشت: محاسبه روزانه تلفات از دیگر اقدامات بوده که انجام شده و اطلاع‌رسانی به واحدها به صورت مستمر انجام می‌گیرد تا از روند پیشرفت آگاه شوند و موانع را رصد کرده و برای رسیدن به نتیجه برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به اقدامات فنی انجام شده در راستای کاهش تلفات و پیشرفت فیزیکی آنها گفت: این اقدامات شامل کاهش شعاع تغذیه پست‌های فوق توزیع و فیدرهای ۲۰ کیلوولت، حذف و کاهش شعاع تغذیه پست‌های توزیع با استفاده از ترانسفورماتورهای کم تلفات و کوچک، جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه هوایی، توسعه استفاده از کابل خودنگهدار، استفاده از کابل زمینی به‌جای شبکه هوایی، اصلاح سطح مقطع شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط، کنترل و اصلاح ولتاژ انتهای فیدر بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان کرد: همچنین در راستای کاهش تلفات نصب مولدهای تجدیدپذیر با ظرفیت کم در محل مصرف از دیگر اقدامات بوده که در بخش نیروگاه‌های بالای یک مگاوات در استان همدان پنج نیروگاه ۷ مگاواتی به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: قرائت کنتورهای خروجی از پست‌های فوق توزیع نیز از دیگر اقدامات است که می‌تواند به وضعیت شهرستان‌ها در زمینه کاهش تلفات کمک کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: برای اندازه گیری ولتاژ شبکه نیز ۴۰ دستگاه تبلت خریداری و در اختیار مأموران قرائت قرار گرفته که از ابتدای سال ۹۷ جزو برنامه‌ها است و نمونه‌گیری‌ها در سطح شبکه پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات غیرفنی در بحث کاهش تلفات بیشتر موثر است، گفت: سال گذشته ۴ هزار و ۳۰۰ کنتور معیوب برق تعویض شد.

وی ادامه داد: سال گذشته در بخش کاهش تلفات غیرفنی در مجموع ۱۵۸ میلیون کیلووات ساعت از هدررفت انرژی جلوگیری کردیم که معادل ۴.۵ درصد تلفات را به خود اختصاص داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز گفت: از ۱۲ هزار و ۷۰۴ مورد برق غیرمجاز شناسایی شده برای ۴ هزار و ۵۷۹ مورد کارت سبز صادر شده است.

وی عنوان کرد: همچنین تبدیل به انشعاب مجاز نیز ۵ هزار و ۹۲۶ مورد بوده که ۵ هزار و ۴۷۶ مورد آن از طریق پیمانکاران و ۴۵۰ مورد نیز از طریق مراجع قضائی و مشاوران حقوقی صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به روند خوب در کاهش تلفات اظهار داشت: منابع به شکل محدود در اختیار شرکت قرار می‌گیرد که در صورت تخصیص هم سرعت کار بالا می‌رود و هم به کاهش تلفات کمک می‌کند.

وی با اشاره به تنگناهای موجود فراروی اجرای طرح جهادی کاهش تلفات گفت: عدم تامین نقدینگی مورد نیاز با استفاده از ابزارهای قانونی و فروش انرژی و انشعاب به قیمت تمام شده، عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری انشعاب به سکونتگاه‌های غیر رسمی و عدم اصلاح ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی در راستای افزایش قدرت بازدارندگی از سرقت انرژی از جمله این چالش‌ها است.