محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۸ عملیات اطفای حریق و ۸ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدانی در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: دیروز شهروندان ۶۳۱ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد ۲۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۲۳۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۵۹ مورد ایجاد مزاحمت بوده است

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۸ مورد آتش سوزی شامل حریق باغ در سنگستان، حریق ضایعات در بنی هاشم، حریق اتاق خاور در جاده ملایر و ۱۵ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار ارم ۲ مورد، بلوار بعثت، استادان، پشت اتکا، شهرک مدرس، پردیس ۲ مورد، جاده تهران، قاسم آباد، جاده سد، دانشگاه بوعلی، جاده ملایر، بلوار الغدیر و خیابان شریعتی بوده است.

وی گفت: همچنین ۸ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۴ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک مدنی، جانبازان، بلوار رنجبران و حقگویان، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در حقگویان و امیرکبیر، مهار حیوانات در دره مرادبیگ و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۱۰ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.