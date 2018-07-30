به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی ظهر دوشنبه در نشست مجمع عمومی روابط عمومی های شهرستان اسدآباد با حضور فرماندار این شهرستان گفت: امید آفرینی و معرفی دستاوردهای دولت و نظام در ۴۰ سالگی انقلاب وظیفه روابط عمومی دستگاه های اجرایی است.

اسدالله ربانی مهر گفت: روابط عمومی ها محوری ترین حوزه در یک دستگاه اجرایی هستند و اعتقاد داریم مدیران قوی روابط عمومی های قوی دارند و مدیران ضعیف چندان اعتقادی به اطلاع رسانی ندارند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان گفت: روابط عمومی ها باید تحلیل گر، به روز، آشنا به موارد رسانه ای و اهل تعامل با رسانه ها باشند و جریان ساز بوده و در معرفی دستگاه به افکار عمومی و بیان عملکرد دستگاه موفق باشند.

ربانی مهر گفت: طی چهار ماه اخیر سه مجمع عمومی روابط عمومی های استان همدان برگزار و براساس ارزیابی وزارت کشور، استانداری همدان در حوزه اطلاع رسانی و بالاخص پیام رسان های داخلی یکی از استان های برتر کشور بوده است.

وی اضافه کرد: شورای اطلاع رسانی استان همدان فعال شده است و در پایان هفته دومین جلسه شورای با حضور معاون سیاسی استاندار و با بررسی سند شورای اطلاع رسانی استان تشکیل می شود.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان اضافه کرد: آموزش روابط عمومی ها در اولویت است و از ابتدای سال تا امروز ۴۰ ساعت دوره آموزش ضمن خدمت برای مدیران روابط عمومی ها برگزار شده است.

ربانی مهر گفت: فرمانداری ها باید با همکاری ادارات ارشاد برنامه هایی برای روز خبرنگار داشته باشند و همه ادارات نسبت به تکریم خبرنگاران و ارتباط با خبرنگاران اقدام کنند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان اضافه کرد: طرح ساماندهی و ارزیابی مدیران روابط عمومی ادارات استان همدان در دست اقدام است و از روابط عمومی های برتر و مدیران فعال در این حوزه تقدیر می شود.

ربانی مهر اضافه کرد: از رویداد ۲۰۱۸ تا رتبه اول استان در اتسهیلات اشتغالزایی روستایی و اشتغال تا بازگشت به کار واحدهای تولیدی کارهای زیادی در استان انجام شده و استان با وحدت و همدلی در مسیر توسعه است و باید این اقدامات اطلاع رسانی شود.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان از فرماندار شهرستان اسدآباد خواست: درراستای ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها، مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان به عنوان مشاور فرماندار منصوب شود که با این درخواست از طرف فرماندار شهرستان موافقت شد.



