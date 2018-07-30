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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان عنوان کرد:

ساماندهی و ارزیابی مدیران روابط عمومی ادارات استان همدان

ساماندهی و ارزیابی مدیران روابط عمومی ادارات استان همدان

همدان - مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان گفت: طرح ساماندهی و ارزیابی مدیران روابط عمومی ادارات استان همدان در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی ظهر دوشنبه در نشست مجمع عمومی روابط عمومی های شهرستان اسدآباد با حضور فرماندار این شهرستان گفت: امید آفرینی و معرفی دستاوردهای دولت و نظام در ۴۰ سالگی انقلاب وظیفه روابط عمومی دستگاه های اجرایی است.

اسدالله ربانی مهر گفت: روابط عمومی ها محوری ترین حوزه در یک دستگاه اجرایی هستند و اعتقاد داریم مدیران قوی روابط عمومی های قوی دارند و مدیران ضعیف چندان اعتقادی به اطلاع رسانی ندارند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان گفت: روابط عمومی ها باید تحلیل گر، به روز، آشنا به موارد رسانه ای و اهل تعامل با رسانه ها باشند و جریان ساز بوده و در معرفی دستگاه به افکار عمومی و بیان عملکرد دستگاه موفق باشند.

ربانی مهر گفت: طی چهار ماه اخیر سه مجمع عمومی روابط عمومی های استان همدان برگزار و براساس ارزیابی وزارت کشور، استانداری همدان در حوزه اطلاع رسانی و بالاخص پیام رسان های داخلی یکی از استان های برتر کشور بوده است.

وی اضافه کرد: شورای اطلاع رسانی استان همدان فعال شده است و در پایان هفته دومین جلسه شورای با حضور معاون سیاسی استاندار و با بررسی سند شورای اطلاع رسانی استان تشکیل می شود.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان اضافه کرد: آموزش روابط عمومی ها در اولویت است و از ابتدای سال تا امروز ۴۰ ساعت دوره آموزش ضمن خدمت برای مدیران روابط عمومی ها برگزار شده است.

ربانی مهر گفت: فرمانداری ها باید با همکاری ادارات ارشاد برنامه هایی برای روز خبرنگار داشته باشند و همه ادارات نسبت به تکریم خبرنگاران و ارتباط با خبرنگاران اقدام کنند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان اضافه کرد: طرح ساماندهی و ارزیابی مدیران روابط عمومی ادارات استان همدان در دست اقدام است و از روابط عمومی های برتر و مدیران فعال در این حوزه تقدیر می شود.

ربانی مهر اضافه کرد: از رویداد ۲۰۱۸ تا رتبه اول استان در اتسهیلات اشتغالزایی روستایی و اشتغال تا بازگشت به کار واحدهای تولیدی کارهای زیادی در استان انجام شده و استان با وحدت و همدلی در مسیر توسعه است و باید این اقدامات اطلاع رسانی شود.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان از فرماندار شهرستان اسدآباد خواست: درراستای ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها، مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان به عنوان مشاور فرماندار منصوب شود که با این درخواست از طرف فرماندار شهرستان موافقت شد.


 

کد مطلب 4361234

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