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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

مدیر کل انتقال خون فارس:

فارس رتبه اول مصرف خون در کشور را دارد

فارس رتبه اول مصرف خون در کشور را دارد

شیراز _ مدیرکل انتقال خون فارس گفت: استان فارس رتبه اول مصرف خون در کشور را به دلیل قطب پزشکی بودن شیراز به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ترابی عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز افزود: رسالت اصلی انتقال خون برای همه آشنا است و ۴۴ سال پیش با رعایت تمامی استانداردها راه اندازی شد.

وی ادامه داد: فارس و شیراز همزمان با تهران انتقال خون تاسیس کرد و امروز بعد از پایگاه مرکزی بهترین و بزرگترین بعد از تهران است.

مدیرکل انتقال خون فارس یادآور شد: ۱۷۰ هزار مورد خون گیری در سال انجام می شود و در بحث کیفیت نیز تمامی استانداردهای روز دنیا را کسب کرده است.

ترابی تاکید کرد: کیفیت و سلامت خون و فراوردهای خونی در فارس بالاترین کیفیت را دارد.

وی با اشاره به چالش های موجود نیز گفت: بالاترین میزان مصرف خون مربوط به فارس است زیرا این استان قطب پزشکی جنوب کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

مدیرکل انتقال خون فارس افزود: فارس در بحث بیماری تالاسیمی بیشترین بیمار را دارد و به همین دلیل نیازخونی بیشتر می شود و تصادفات جاده ای فارس نیز بر مصرف خون اضافه کرده است.

کد مطلب 4361235

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    نظرات

    • ناشناس JP ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      پاسخ
      جرات اظهارنظرنیست چون اعتمادندارم

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