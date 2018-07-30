فارس رتبه اول مصرف خون در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ترابی عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز افزود: رسالت اصلی انتقال خون برای همه آشنا است و ۴۴ سال پیش با رعایت تمامی استانداردها راه اندازی شد.

وی ادامه داد: فارس و شیراز همزمان با تهران انتقال خون تاسیس کرد و امروز بعد از پایگاه مرکزی بهترین و بزرگترین بعد از تهران است.

مدیرکل انتقال خون فارس یادآور شد: ۱۷۰ هزار مورد خون گیری در سال انجام می شود و در بحث کیفیت نیز تمامی استانداردهای روز دنیا را کسب کرده است.

ترابی تاکید کرد: کیفیت و سلامت خون و فراوردهای خونی در فارس بالاترین کیفیت را دارد.

وی با اشاره به چالش های موجود نیز گفت: بالاترین میزان مصرف خون مربوط به فارس است زیرا این استان قطب پزشکی جنوب کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

مدیرکل انتقال خون فارس افزود: فارس در بحث بیماری تالاسیمی بیشترین بیمار را دارد و به همین دلیل نیازخونی بیشتر می شود و تصادفات جاده ای فارس نیز بر مصرف خون اضافه کرده است.