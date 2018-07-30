ابراز امیدواری وزیر امور خارجه ژاپن به امضای توافق صلح با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «تارو کونو» وزیر امور خارجه ژاپن که برای شرکت در نشست ۲+۲ با حضور وزرای دفاع و امور خارحه دو کشور، به روسیه سفر کرده است، ابراز امیدواری کرد که گفتگوی او با «سرگئی لاوروف» همتای روس وی، دو کشور را به امضای توافقنامه صلح نزدیک کند.

کونو گفت: با ادامه گفتگو های مستمر و صادقانه با لاوروف مایل هستم که گام به گام به هدف مشترک مان یعنی امضای یک معاهده صلح، برسیم.

وی تاکید کرد که با توجه به این رویکرد پیش رو، نقش گفتگوی میان وزرای خارجه ژاپن و روسیه بسیار مهم است.

گفتنی است که روسیه و ژاپن از اواسط قرن بیستم در مذاکره با یکدیگر هستند تا یک معاهده صلح امضا کنند. اصلی ترین مانع رسیدن به این هدف، مالکیت جزایر مورد مناقشه کوریل جنوبی است.