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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۰

توضیح وزارت برق عراق درباره قرارداد برقی بغداد با ریاض

توضیح وزارت برق عراق درباره قرارداد برقی بغداد با ریاض

سخنگوی وزارت برق عراق اخبار منتشر شده از سوی بلومبرگ درباره قرارداد برقی میان بغداد و ریاض را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، مصعب سری المدرس سخنگوی وزارت برق عراق؛ اخبار منتشر شده از سوی بلومبرگ آمریکا درباره جزییات توافق عربستان و عراق در زمینه برق را تکذیب و اعلام کرد که اطلاعات داده شده در این زمینه نادرست است.

شایان ذکر است که بلومبرگ به نقل از مصعب سری سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرده بوده که عربستان با احداث یک نیروگاه خورشیدی و فروش برق به عراق با قیمت نازلتری از ایران موافقت کرده است.

بلومبرگ به نقل از مصعب سری سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرده بود: معامله ای که تاکنون بغداد با آن موافقت نکرده است شامل احداث یک نیروگاه ۳۰۰۰ مگاواتی در عربستان ظرف مدت یکسال از امضای قرارداد است که این نیروگاه خورشیدی برق عراق را تامین می کند.

وی افزوده بود: به موجب این قرارداد؛ عراق برق را به قیمت ۲۱ دلار برای هر مگاوات ساعت یعنی یک چهارم قیمت برقی که ایران به عراق می دهد، از عربستان تامین خواهد کرد.

کد مطلب 4361244

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