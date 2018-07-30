  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۷

با صدور بیانیه ای اعلام شد؛

توافق سومالی و اریتره برای برقراری روابط دیپلماتیک

توافق سومالی و اریتره برای برقراری روابط دیپلماتیک

روسای جمهور اریتره و سومالی با امضای توافقنامه ای با برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از یک دهه دشمنی روسای جمهور اریتره و سومالی؛ امروز دوشنبه توافقنامه ای را برای برقرار روابط دیپلماتیک امضا کردند.

در بیانه ای که در خصوص این توافق صادر شده و با عنوان بیانیه مشترک روابط برادرانه نام گرفته آمده است: دو کشور روابط دیپلماتیک برقرار کردند و اقدام به مبادله سفیر می کنند. 

«محمد عبدالله محمد» رئیس جمهور اریتره روز شنبه برای انجام مذاکرات به سومالی سفر کرده بود.

تنش در روابط سومالی و اریتره پس از آن آغاز شد که سومالی، اریتره را به حمایت از گروه موسوم به «الشباب» متهم کرد و این اتهام باعث شد که سازمان ملل نیز از سال ۲۰۰۹ مجازات‌هایی را بر اریتره تحمیل کند که شامل بلوکه کردن اموال و ممانعت از سفر مقامات سیاسی و نظامی و تحریم تسلیحاتی بود.

کد مطلب 4361247
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها