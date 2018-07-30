توافق سومالی و اریتره برای برقراری روابط دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از یک دهه دشمنی روسای جمهور اریتره و سومالی؛ امروز دوشنبه توافقنامه ای را برای برقرار روابط دیپلماتیک امضا کردند.

در بیانه ای که در خصوص این توافق صادر شده و با عنوان بیانیه مشترک روابط برادرانه نام گرفته آمده است: دو کشور روابط دیپلماتیک برقرار کردند و اقدام به مبادله سفیر می کنند.

«محمد عبدالله محمد» رئیس جمهور اریتره روز شنبه برای انجام مذاکرات به سومالی سفر کرده بود.

تنش در روابط سومالی و اریتره پس از آن آغاز شد که سومالی، اریتره را به حمایت از گروه موسوم به «الشباب» متهم کرد و این اتهام باعث شد که سازمان ملل نیز از سال ۲۰۰۹ مجازات‌هایی را بر اریتره تحمیل کند که شامل بلوکه کردن اموال و ممانعت از سفر مقامات سیاسی و نظامی و تحریم تسلیحاتی بود.