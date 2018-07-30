درخشش تیم فوتسال چهارمحال و بختیاری در رقابت های کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، تیم شهرداری هفشجان در دیدار پایانی مسابقات فوتسال لیگ دسته اول نونهالان کشور با نتیجه سه بر صفر از سد مشکین شهر اردبیل گذشت و موفق شد با چهار پیروزی و دو شکست مقام دوم این مسابقات را ازآن خود کند.

مسابقات فوتسال لیگ یک نونهالان کشور با حضور تیم های ثامن الحجج سبزوار، شهرداری هفشجان، تالارسامان کرمان، شاهین ازنا لرستان نام آوران تبریز یاران، شهسوار بندرعباس و مشکین شهر اردبیل در شهرستان سبزوار برگزار شد.