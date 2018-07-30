پیگیری یکپارچه نمایندگان کرمانشاه برای تصویب منطقه آزاد قصرشیرین

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی جدید با اشاره به اینکه هنوز این لایحه در مجلس مطرح نشده اظهار داشت: لایحه مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و مورد تائید قرار گرفته و در حال حاضر در دستور کار صحن علنی مجلس است.

وی تصریح کرد: اگر بحث مناطق آزاد که از سوی دولت پیشنهاد شده در مجلس مطرح شود مجمع نمایندگان استان کرمانشاه درصدد خواهند بود که منطقه آزاد قصرشیرین هم جزو آنها باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: هر زمان این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی شود نمایندگان کرمانشاه یکپارچه پیگیر خواهند بود تا لایحه منطقه آزاد قصرشیرین تصویب شود.

مصری با بیان اینکه در بحث مناطق آزاد یا همه مناطق پیشنهادی رای می‌آورند یا با هم رد می‌شوند، گفت: زمان طرح شدن این موضوع در مجلس هنوز مشخص نیست اما در هر صورت باید کاری کنیم که در مجلس رای آورد.