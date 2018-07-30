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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

جام باشگاه‌های والیبال آسیا؛

اردکانی‌ها گام نخست را با پیروزی آغاز کردند

اردکانی‌ها گام نخست را با پیروزی آغاز کردند

تیم والیبال خاتم اردکان گام نخست در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا را با پیروزی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا از امروز (دوشنبه) به میزبانی میانمار آغاز شد. تیم خاتم اردکان نماینده ایران در این دوره از مسابقات است که در گام نخست رقابت‌ها به مصاف تیم قزاقستان رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

نتایج ست شماری این بازی به این ترتیب بود:

* ست نخست: ۲۵ بر ۲۰ به سود نماینده قزاقستان
* ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود خاتم اردکان
* ست سوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود خاتم اردکان
* ست چهارم: ۲۵ بر ۲۲ به سود خاتم اردکان

فردا در دومین دیدار مرحله گروهی تیم خاتم اردکان از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف نماینده ژاپن خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره گذشته رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا تیم بانک سرمایه عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.

کد مطلب 4361255
ساناز سلیمان آبادی

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