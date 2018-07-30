نمایندگان مجلس دانش آموزی بایدصدای رسای دانش آموزان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا پناهی روا ظهر یکشنبه در حاشیه نشست قطب سه نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش‌آموزی کشور در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: نمایندگان مجلس دانش آموزی به عنوان تصمیم گیران نظام تعلیم و تربیت هستند.

وی با بیان اینکه طرحهای زیادی در مجلس دانش اموزی وجود دارد، گفت: این طرحها در مجلس دانش اموزی مصوب و سپس در کمیسیونها به دست مدیران کل در ستاد آموزش و پرورش می رسد.

پناهی روا افزود: هدف آموزش و پرورش از مجلس نمایندگان مجلس دانش آموزی اهمیت به نقش دانش آموزان و توجه به دانش آموز محوری در نظام تحولی است.

وی تصریح کرد: در مجلس دانش آموزی کشور، با توجه به مسائل روز دانش آموزان سندهایی ارائه و خروجی دو سال مجلس دانش آموزی سند شده و اسناد به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می شود.

پناهی روا مجلس دانش آموزی را فرصتی برای دانش آموزان برای شناخت استعدادها و رسیدن به جایگاههای بالاتر عنوان کرد و گفت: نمایندگان سابق مجلس دانش‌آموزی اکنون در سطوح مختلف علمی کشور هستند.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی کشور یادآور شد: مجلس دانش‌آموزی می‌تواند در پیگیری و رفع مشکلات آینده سازان جامعه موثر باشد.

وی افزود: این مجلس باعث حضور فعال و با نشاط دانش‌آموزان در فعالیت‌ها و رشد و پرورش اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود.

مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به برگزاری نشست نمایندگان مجلس دانش آموزی اظهار داشت: برگزاری این جلسات فرصتی برای نمایندگان مجلس دانش آموزی در راستای آشنایی بیشتر با یکدیگر و فراگیری آموزشهای لازم برای ورود به صحن علنی مجلس دانش آموزی است.