کشت کاهو برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عممی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، مدیر جهادکشاورزی شهرستان فارسان گفت: امسال برای نخستین بار و به صورت آزمایشی، کشت کاهو در سطح ۱۸ از اراضی شهرستان انجام شده است.

کوچکی با بیان اینکه کاهوی کشت شده در شهرستان فارسان، از نوع کاهو پیچ است، افزود: دوره کاشت این محصول ۷۰روز است.

وی متوسط عملکرد تولید محصول این سطح را حداقل ۲۰تن در هکتار اعلام و پیش بینی کرد: حداقل ۷۵۰ تن کاهو از این مزارع برداشت شود.

کوچکی گفت: این مرحله از کشت کاهو، به صورت کاملاً مکانیزه و با استفاده از سامانه آبیاری نواری قطره ای انجام شده و به دلیل عدم استفاده از هر گونه سم و کود شیمیایی در کاشت و پرورش، کاهوی تولیدی نیز ارگانیک است.

