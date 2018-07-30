هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید صادق طباطبایی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اعضای هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه‌های فرهنگی ورزشی وزارت ورزش و جوانان در جلسه امروز این کمیسیون فرهنگی انتخاب شدند و بنده نیز به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شدم.

نماینده مردم شهرستان اردستان افزود: جمشید جعفرپور نماینده لارستان به عنوان نایب رئیس اول کمیته، اصغر مسعودی نماینده نی‌ریز و استهبان به عنوان نایب رئیس دوم، طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران نیز به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان گفت: این کمیته شش ماه فرصت دارد که این گزارش تحقیق و تفحص را به صحن علنی بفرستد و اگر در این بازه زمانی گزارش آماده نبود قابل تمدید است.

طباطبایی نژاد تصریح کرد: منابع و مصارف مدیرتی در ۱۰ سال گذشته این باشگاه ها از جمله پرسپولیس و استقلال بررسی و ابتدا به کمیسیون فرهنگی و سپس به صحن علنی مجلس می رود.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص با مشخص شدن اعضای هیات رئیسه کار خود را بصورت رسمی آغاز می کنند و در این راستا با محوریت هیات رئیسه بررسی های لازم از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انجام خواهد شد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه های فرهنگی ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان گفت: اعضای هیات رئیسه هم در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان معرفی شده اند.