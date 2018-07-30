کاهش ۳۳ درصدی خودروهای فاقد معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش از ارتقاء سطح کیفی و نظارتی آزمون های معاینه فنی خودروهای سنگین در مراکز معاینه فنی شهر تهران خبر داد و گفت: در آزمون آلایندگی خودروهای سنگین، میزان کدری دود خروجی از خودروی دیزل در حداکثر دور موتور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در همین ارتباط این مجموعه با هدف نظارت بر رویه تست و به صفر رساندن خطای آزمونگر در صحت ثبت نتیجه نسبت به تجهیز کلیه مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین به دور سنج دور موتور اقدام نموده است. در حال حاضر کلیه مراکز ملزم به استفاده از دورسنج در آزمون آلایندگی بوده و بررسی آلایندگی در خودروهای دیزل با دقت مضاعف و نظارت بیشتر در حال انجام است.

حسینی منش در خصوص اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی افزود: با عنایت به تشدید آلودگی هوا در شش ماهه دوم سال براساس تصمیم سازی دولت از ابتدای آبان ماه، در قالب اجرای فاز دوم طرح کاهش، معاینه فنی خودروها در تمامی ساعات شبانه روز در شهر تهران توسط دوربین کنترل و به صورت مکانیزه خودروهای فاقد معاینه فنی اعمال قانون خواهند گردید. انجام فاز اول طرح کاهش و کنترل مکانیزه معاینه فنی در محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک از ابتدای آبان ماه سال ۹۵آغاز شده و اجرای این طرح موجب گردیده درصد خودروهای فاقد معاینه فنی حداقل ۳۳ درصد کاهش یابد. ضمنا از ابتدای آغاز این طرح تاکنون بالغ بر ٤ میلیون و ٤٠٠ هزار خودروی فاقد معاینه فنی از طریق دوربین های ثبت تخلف محدوده زوج و فرد و محدوده طرح ترافیک اعمال قانون شده‌اند.

حسینی منش در خصوص تاثیر معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا اظهارداشت: براساس آمار مراکز ۲۷ درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز به علت آلایندگی مردود و پس از رفع ایراد موفق به اخذ معاینه فنی گردیده اند. در صورت تعمیم این درصد به تعداد دو و نیم میلیون دستگاه خودروی مشمول معاینه فنی در شهر تهران ،با انجام معاینه فنی دوره ای ،آلایندگی بالغ بر ۶۷۵ هزار دستگاه خودرو برطرف خواهد شد. بدیهی است یکی از مهمترین کارکرد های انجام معاینه فنی کنترل وضعیت تولید آلایندگی در خودروها بوده و خودروها جهت تردد در شهر بایستی دارای تولید آلایندگی در شرایط استاندارد باشند.