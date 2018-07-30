کشف ۲۶۰۰ قلم لوازم آرایشی قاچاق در شهرستان بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران انتظامی شهرستان بهار در راستای مبارزه با قاچاق کالا با کنترل محور های مواصلاتی یک محموله قاچاق لوازم آرایشی را در محور های مواصلاتی این شهرستان کشف کردند.

وی افزود: این محموله شامل ۲ هزار و ۵۸۰ قلم انواع لوازم آرایشی به ارزش ۷۰ میلیون ریال است که از استان های غربی بارگیری و به قصد ورود به بازار داخلی حمل می شد.

سرهنگ نوری عنوان کرد: در این خصوص یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با تشکر از مردم شهرستان بهار که در تمام زمینه ها با پلیس تعامل ای دارند از آنان خواست در صورت برخورد با موارد مشکوک از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ نزدیکترین یگان انتظامی را مطلع کنند.