  1. استانها
  2. گلستان
۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز گلستان:

مدرسه امام علی (ع) گرگان در سال تحصیلی جدید به بهره برداری می رسد

مدرسه امام علی (ع) گرگان در سال تحصیلی جدید به بهره برداری می رسد

گرگان- رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز استان گلستان از افتتاح دبیرستان امام علی (ع) گرگان با اعتبار پنج میلیارد تومان در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کمیلی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گلستان اظهار کرد: دیدگاه غلطی از سوی برخی‌ها افراد نسبت به خیران وجود دارد، برخی معتقد هستند که جامعه خیران فقط در روستاها و آن هم فقط مدارس سه تا ۶ کلاسه می سازد. 

وی افزود: نباید انتظار داشته باشید که خیران فقط به آجر و سیمان و آهن توجه داشته باشند و یک مدرسه ساخته و آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

کمیلی ادامه داد: هدف خیران ارتقا کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان است.

وی گفت: مدرسه نمونه دولتی امام علی (ع) که توسط بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد سال گذشته در زمینی کلنگ زنی شد پنج هزار مترمربع کلنگ‌زنی مساحت دارد.

کمیلی اظهار کرد: در این مدرسه دو هزار و ۷۰۰ مترمربع فضای آموزشی، ۸۰۰ مترمربع فضای ورزشی و ۲۰۰ مترمربع فضای جنبی که شامل کتابخانه، آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی، کارگاه کامپیوتر و نمازخانه بوده پیش بینی شده است.

وی با بیان این که این مدرسه ۱۶ کلاسه است، تصریح کرد: اعتبار ساخت این مدرسه پنج میلیارد تومان است و شهریورماه تحویل آموزش و پرورش شهرستان گرگان می شود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان گلستان گفت: این مدرسه ۵۰۰ نفر ظرفیت دارد و دانش آموزان روستای محمدآباد هم در صورت داشتن شرایط می توانند در آن تحصیل کنند.

وی همچنین از ساخت یک مدرسه ۱۶ کلاسه در عدالت ۱۹ و یک مدرسه ۱۴ کلاسه در بلوار کاشانی خبر داد و گفت: علاوه بر این دو مدرسه چندین مدرسه دیگر در روستاهای شهرهای گنبدکاووس، گمیشان و کلاله در دست ساخت داریم.

کد مطلب 4361310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها