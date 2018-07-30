مدرسه امام علی (ع) گرگان در سال تحصیلی جدید به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کمیلی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گلستان اظهار کرد: دیدگاه غلطی از سوی برخی‌ها افراد نسبت به خیران وجود دارد، برخی معتقد هستند که جامعه خیران فقط در روستاها و آن هم فقط مدارس سه تا ۶ کلاسه می سازد.

وی افزود: نباید انتظار داشته باشید که خیران فقط به آجر و سیمان و آهن توجه داشته باشند و یک مدرسه ساخته و آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

کمیلی ادامه داد: هدف خیران ارتقا کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان است.

وی گفت: مدرسه نمونه دولتی امام علی (ع) که توسط بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد سال گذشته در زمینی کلنگ زنی شد پنج هزار مترمربع کلنگ‌زنی مساحت دارد.

کمیلی اظهار کرد: در این مدرسه دو هزار و ۷۰۰ مترمربع فضای آموزشی، ۸۰۰ مترمربع فضای ورزشی و ۲۰۰ مترمربع فضای جنبی که شامل کتابخانه، آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی، کارگاه کامپیوتر و نمازخانه بوده پیش بینی شده است.

وی با بیان این که این مدرسه ۱۶ کلاسه است، تصریح کرد: اعتبار ساخت این مدرسه پنج میلیارد تومان است و شهریورماه تحویل آموزش و پرورش شهرستان گرگان می شود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان گلستان گفت: این مدرسه ۵۰۰ نفر ظرفیت دارد و دانش آموزان روستای محمدآباد هم در صورت داشتن شرایط می توانند در آن تحصیل کنند.

وی همچنین از ساخت یک مدرسه ۱۶ کلاسه در عدالت ۱۹ و یک مدرسه ۱۴ کلاسه در بلوار کاشانی خبر داد و گفت: علاوه بر این دو مدرسه چندین مدرسه دیگر در روستاهای شهرهای گنبدکاووس، گمیشان و کلاله در دست ساخت داریم.