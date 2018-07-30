پیام تسلیت استاندارآذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت عباس دوزدوزانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مجید خدابخش به این شرح است:

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت مرحوم عباس دوزدوزانی از مبارزان دوران انقلاب و از خدمت‌گزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی، موجب تأثر و اندوه شد.

مرحوم دوزدوزانی که نمایندگی مردم رشید تبریز را در دوره نخست مجلس شورای اسلامی برعهده داشت عمری به زادگاهش خدمت کرده و در عرصه ملی نیز در کابینه شهید رجایی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منشأ خدمات بسیار برای کشور و آذربایجان شد.

تلاش آن تلاشگر عرصه سیاست و سازندگی در بنیان‌گذاری نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هرگز از خاطر یادگاران هشت سال دفاع مقدس پاک نخواهد شد.

نام و یاد آن بنده زاهد و پارسا، در میان چهره‌های خدمتگزار ایران اسلامی و به ویژه آذربایجان شرقی ماندگار خواهد شد.

اینجانب درگذشت آن مرحوم را به مردم شریف استان آذربایجان شرقی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند بخشنده و مهربان، برای ایشان بخشایش و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندم.