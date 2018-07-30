پوشاک فروش متخلف بومهنی معاون فرماندار پردیس را در مغازه حبس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی بومهن با حضور مجید صبوری، معاون برنامه ریزی فرماندار، علیرضا حقیقت شعار، رییس اتاق اصناف پردیس، سید سعید آسیایی، رییس شبکه بهداشت درمان، حجت فضلعلی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از خبرنگاران و مسئولان پردیس برگزار شد.

در این بازرسی چندین واحد متخلف به جهت رعایت نکردن استاندارهای واحدهای صنفی از قبیل تهیه غذای یک رستوران، نانوایی، مواد غذایی و پروتئینی، بازار میوه و تره بار و لوازم آرایشی و بهداشتی پلمب شد و به برخی از این واحدهای صنفی نیز اخطار در جهت بر طرف کردن مشکلات واحد ها داده شد.

در ادامه بازدید، مسئولان در بازرسی از یک واحد پوشاک در بومهن، به انبار کردن غیر قانونی بطری های آب و نوشابه در انباری این واحد صنفی پی بردند، اما صاحب این مغازه در پاسخ به دلیل دپو کردن بطری های نوشابه و آب شروع به جنجال و سپس حبس بازرسان، مسئولان و خبرنگاران در مغازه کرد.

بر پایه این گزارش، این افراد چندین ساعت در مغازه پوشاک فروشی حبس بودند، تا در نهایت با حضور ماموران کلانتری پردیس، صاحب واحد صنفی و کارکنان مغازه متخلف با شکایت خبرنگاران و مسئولان بازداشت و به کلانتری منتقل شدند.

بررسی پرونده مغازه دار متخلف برای ادامه اجرای مراحل قانونی، پلمب و بازداشت صاحب و کارکنان مغازه به دستگاه قضایی ارسال شد.