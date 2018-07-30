مدیران از روحیه انقلابی شهید رجایی برای حل مشکلات الگوبرداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر که در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد، اظهار کرد: حادثه تروریستی شهادت شهیدان رجایی و باهنر جزء حوادثی است که از یادها نمی رود.

وی با بیان اینکه شهادت این عزیزان به نقطه عطفی برای وفاق ملی، تحکیم نظام و تسریع در نابودی پایگاه منافقین تبدیل شد، افزود: این حادثه تروریستی توسط یکی از عوامل نفوذی منافقین در میان نیروهای انقلابی اتفاق افتاد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه با تأکید برلزوم هوشیاری و بصیرت برای جلوگیری از نفوذ چنین افرادی در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی، گفت: امروز این موضوع یکی از جدی ترین تهدیدات نظام جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه با بیان اینکه مدیران انقلابی باید با روحیه ای همانند شهیدان رجایی و باهنر برای حل مشکلات حال حاضر نظام اسلامی گام بردارند، تصریح کرد: ناتوانی مسئولان در عدم مهار تورم، گرانی و رفع مشکلات اقتصادی به دلیل نداشتن روحیۀ انقلابی است.

حجت الاسلام اشجری ولایت پذیری، روحیه انقلابی، ساده‌زیستی و مبارزه با فساد را از جمله بارزترین ویژگی‌های شهید رجایی دانست و افزود: اقشار مختلف جامعه اعم از مردم و مسئولان باید از این نوع رفتار الگوبرداری کنند.

وی با بیان اینکه ویژگی های دولت انقلابی باید از سوی دستگاه های فرهنگی در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی تبیین شود، گفت: نهادهای فرهنگی ویژگی‌های دولت انقلابی را براساس بیانات امام خمینی (ره) و رهنمودهای رهبری معظم بیان کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به پیشنهاد ۶۷ برنامه برای بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر، ادامه داد: برنامه استانی گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه هفتم شهریور در سالن اجتماعات بانک صادرات شهر رشت برگزار می شود.