به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول عمادی در جلسه مشترک شورای معاونان ادارهکل، مدیران و روسای آموزش و پرورش و نواحی مناطق آذربایجانشرقی با بیان اینکه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور چالش بزرگی است، اظهار کرد: سختیها در نظام آموزشی همیشه بوده و ما مرد مقابله با این سختیها هستیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود نیروی انسانی که مشکل اصلی سیستم است، گفت: طبق آیات الهی خداوند فرموده است که «آیا فکر کردهاید که رها شده و امتحان نمیشوید»، خداوند مدام انسان را مورد امتحان قرار داده تا صداقت و راستی و کذب و دروغ از هم تمیز داده شوند.
وی خاطرنشان کرد: ارزشیابی چندین سطح در آموزش و پرورش دارد که یک مورد آن ارزشیابی دانشآموز از خود برای بصیرتیابی است.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با تاکید به اینکه آگاهی یکی از رمزهای جهان و هستی است، گفت: ارزشیابی انسان از خود یک شاخصه بسیار مهم در هستی است و باید دانشآموز، معلم، پزشک، مدیرکل و غیره همیشه خود را ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: ارزشیابی معلم از دانشآموز برای پیشرفت تحصیلی دیگر مورد آموزش و پرورش است که ادوار مختلفی را گذرانده است.
عمادی با اشاره به اینکه کشاورزی بخش اول زندگی بشریت است، گفت: تصور ما از تصور سنتی همانند کشاورزی بود و مانند آن یک زمان کشت و در یک مدت زمان معین برداشت صورت میگیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش اذعان داشت: ارزشیابی در سرفصلهای جدید جدا از تعریف گذشته است و فرآیند یاددهی و یادگیری به صورت توام است.
وی ادامه داد: معتقدیم یاددهی زمانی اتفاق میافتد که همزمان باشد و همانند رابطه خرید و فروش است و تا زمانی که پول به فروشنده داده نشود، عملیات خرید انجام نمیگیرد و به عبارت دیگر دو روی یک سکه است.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با تاکید به اینکه ارزشیابی در ذات فرآیند یاددهی و یادگیری است، گفت: برای تحکیم ارزشیابی، مراحل و گونههای مختلف از جمله ارزشیابی آغازین، مستمر، تکمیلی و تجمعی پایانی فصلی و غیره طی میشود.
وی ادامه داد: یکی از اصلیترین امتحانات را میتوان امتحانات نهایی دانست و این امتحانات دو کارکرد مهم دارد.
عمادی، با اشاره به کارکرد مهم امتحانات نهایی توضیح داد: اولین کارکرد اخذ دیپلم واحد در سراسر کشور و کارکرد دوم تاثیر نمرات آن در کنکور است ولی یک کارکرد پنهانی دیگر برای ارزیابی کارکرد ادارهکل استانها نیز دارد که طبق آن میتوان گفت که تنها شاخص برای ارزیابی آموزش و پرورش استان در مقایسه با خود و مقایسه مدرسه با مدرسه، ناحیه به ناحیه و غیره است.
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