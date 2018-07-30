۱۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر قصد دو قاچاقچی برای انتقال عمده مواد مخدر به استان چهارمحال و بختیاری موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودرو این قاچاقچیان را در محورهای مواصلاتی استان متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بازرسی از این خودرو بیش از ۱۴۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک وهروئین کشف و دو سوداگر مرگ نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

غلامزاده گفت: برخورد قاطع و قانونی با سوداگران مرگ، همواره در دستور کار پلیس استان است.